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Arjantin - Suudi Arabistan maç özeti izle! 22 Kasım Arjantin - Suudi Arabistan maçının tüm gollerini HD izle! Messi'nin penaltı golünü izle!

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Arjantin - Suudi Arabistan maç özeti izle! 22 Kasım Arjantin - Suudi Arabistan maçının tüm gollerini HD izle! Messi'nin penaltı golünü izle!

Arjantin - Suudi Arabistan maçı 2-1 Arabistan'ın galibiyeti ile tamamlandı. Maçın bitmesinin ardından maç özeti izlemek isteyen vatandaşlar, Arjantin - Suudi Arabistan maç kaç kaç bitti, maç özeti izle! 22 Kasım Arjantin - Suudi Arabistan maçının özeti yayınlandı mı? Maçın tüm gollerini HD izle! araştırması yapıyor. Peki, Arjantin - Suudi Arabistan maç özeti yayınlandı mı? Arjantin - Suudi Arabistan maçının özeti nereden izlenir? İşte özet ve detaylar...

Arjantin - Suudi Arabistan maçı 2-1 sona erdi. Arabistan maçı 2-1 kazandı. Maçın özetini izlemek isteyenler, Arjantin - Suudi Arabistan maç kaç kaç bitti, maç özeti izle! 22 Kasım Arjantin - Suudi Arabistan maçının özeti yayınlandı mı? Maçın tüm gollerini HD izle! araştırması yapıyor. Peki, Arjantin - Suudi Arabistan maçının skoru kaç kaç? Maç devam ediyor mu? Maç kaç kaç bitti? Maç özeti nereden izlenir? İşte detaylar...

Arjantin - Suudi Arabistan, Dünya Kupası C grubu maçı 22 Kasım 2022 Salı günü yani bugün saat 13:00 'da oynandı.

Arjantin - Suudi Arabistan maçını TRT 1 ekranlarından seyredebilirsiniz.

Maç 2-1 Arabistan'ın üstünlüğü ile sona erdi.

Maçı S. Arabistan 2-1 kazandı. Maçta atılan goller şöyle:

Arabistan'ın golleri:

  • 48. dakika : Salih eş-Şehri
  • 53. dakika : Salim ed-Devseri

Arjantin'in golleri:

  • 10. dakika : Messi (penaltı)

Fransa - Avustralya maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 22 Kasım Fransa - Avustralya maçının özeti yayınlandı mı? Maçın tüm gollerini HD izle!

Maçın özetini TRT Spor Youtube kanalından ücretsiz olarak izleyebilirsiniz.

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Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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