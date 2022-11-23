Arjantin - Suudi Arabistan maç özeti izle! 22 Kasım Arjantin - Suudi Arabistan maçının tüm gollerini HD izle! Messi'nin penaltı golünü izle!

Arjantin - Suudi Arabistan maçı 2-1 Arabistan'ın galibiyeti ile tamamlandı. Maçın bitmesinin ardından maç özeti izlemek isteyen vatandaşlar, Arjantin - Suudi Arabistan maç kaç kaç bitti, maç özeti izle! 22 Kasım Arjantin - Suudi Arabistan maçının özeti yayınlandı mı? Maçın tüm gollerini HD izle! araştırması yapıyor. Peki, Arjantin - Suudi Arabistan maç özeti yayınlandı mı? Arjantin - Suudi Arabistan maçının özeti nereden izlenir? İşte özet ve detaylar...