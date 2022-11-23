Arjantin - Suudi Arabistan maç özeti izle! 22 Kasım Arjantin - Suudi Arabistan maçının tüm gollerini HD izle! Messi'nin penaltı golünü izle!
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Arjantin - Suudi Arabistan maçı 2-1 Arabistan'ın galibiyeti ile tamamlandı. Maçın bitmesinin ardından maç özeti izlemek isteyen vatandaşlar, Arjantin - Suudi Arabistan maç kaç kaç bitti, maç özeti izle! 22 Kasım Arjantin - Suudi Arabistan maçının özeti yayınlandı mı? Maçın tüm gollerini HD izle! araştırması yapıyor. Peki, Arjantin - Suudi Arabistan maç özeti yayınlandı mı? Arjantin - Suudi Arabistan maçının özeti nereden izlenir? İşte özet ve detaylar...
Arjantin - Suudi Arabistan maçı 2-1 sona erdi. Arabistan maçı 2-1 kazandı. Maçın özetini izlemek isteyenler, Arjantin - Suudi Arabistan maç kaç kaç bitti, maç özeti izle! 22 Kasım Arjantin - Suudi Arabistan maçının özeti yayınlandı mı? Maçın tüm gollerini HD izle! araştırması yapıyor. Peki, Arjantin - Suudi Arabistan maçının skoru kaç kaç? Maç devam ediyor mu? Maç kaç kaç bitti? Maç özeti nereden izlenir? İşte detaylar...
Arjantin - Suudi Arabistan, Dünya Kupası C grubu maçı 22 Kasım 2022 Salı günü yani bugün saat 13:00 'da oynandı.
Arjantin - Suudi Arabistan maçını TRT 1 ekranlarından seyredebilirsiniz.
Maç 2-1 Arabistan'ın üstünlüğü ile sona erdi.
Maçı S. Arabistan 2-1 kazandı. Maçta atılan goller şöyle:
Arabistan'ın golleri:
- 48. dakika : Salih eş-Şehri
- 53. dakika : Salim ed-Devseri
Arjantin'in golleri:
- 10. dakika : Messi (penaltı)
Maçın özetini TRT Spor Youtube kanalından ücretsiz olarak izleyebilirsiniz.
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