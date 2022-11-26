Dünya kupası karşılaşmaları tüm hızıyla devam ederken bugünkü karşılaşmalar arasında yer alan Arjantin – Meksika maçı ne zaman saat kaçta? Sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Konuya ilişkin merak edilenler arasında Arjantin – Meksika maçı şifresiz izleniyor mu? Sorusu da yer alıyor. Peki, Arjantin – Meksika maçı ne zaman saat kaçta? Arjantin – Meksika maçı şifresiz izleniyor mu? Arjantin – Meksika maçı şifreli mi, şifresiz mi?

Sporseverler tarafından 26 Kasım tarihinde oynanacak olan Dünya kupası karşılaşmalarından, Arjantin – Meksika maçı ne zaman saat kaçta? Sorusu merak ediliyor. Konuya ilişkin merak edilen bir diğer soru ise Arjantin – Meksika maçı şifresiz izleniyor mu? Sorusu oluyor. Bu haberimizde futbolseverler tarafından merak edilen Arjantin – Meksika maçı ne zaman saat kaçta? Sorusunu yanıtladık. Peki, Arjantin – Meksika maçı ne zaman saat kaçta? Arjantin – Meksika maçı şifresiz izleniyor mu? Arjantin – Meksika maçı şifreli mi, şifresiz mi?

ARJANTİN – MEKSİKA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

24 Kasım Perşembe günü oynanacak olan dünya kupası maçı, saat 22:00'da Lusail'da, Lusail Iconic Stadyumu'nda oynanacak.

ARJANTİN – MEKSİKA MAÇI ŞİFRESİZ İZLENİYOR MU?

24 Kasım Perşembe günü oynanacak olan karşılaşma, şifresiz olarak izlenebiliyor. Uruguay - Güney Kore karşılaşması saat 16:00'da TRT 1 kanalından canlı yayınlanacak. TRT 1 kanalı, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

TÜRKSAT 4A

Frekans 11794

Polarizasyon V(Dikey)

Sembol Oranı 30000

FEC 3/4