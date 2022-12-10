2022 Dünya Kupası'nda son 16 maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Hollanda-Arjantin arasında oynandı. Arjantin maçta penaltılar sonucu rakibini eledi. Peki, Arjantin kimle eşleşti, yarı finaldeki rakibi kim oldu? 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin'in rakibi kimdir? Arjantin yarı final maçı ne zaman, hangi gün? Arjantin hangi takımla eşleşecek? İşte detaylar...

2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan 22. FIFA Dünya Kupası turnuvasıdır. Arjantin kimle eşleşti, yarı finaldeki rakibi kim oldu? Arjantin kimi eledi? Arjantin yarı finale çıkar mı? Arjantin yarı finalde kimle oynayacak? 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin 'in rakibi kimdir? Arjantin yarı final maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

2022 DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BİTİYOR?

Turnuva, 20 Kasım 2022 tarihinde, TSİ 19.00'da, Havr şehrinde ev sahibi Katar'ın Ekvador'a 2-0 mağlup olduğu maç ile başlamıştır ve 18 Aralık 2022 tarihinde, TSİ 18.00'de, Lusail şehrinde oynanacak olan final maçı ile sona erecektir. Turnuvanın sona ereceği 18 Aralık tarihi, aynı zamanda Katar Ulusal Günü'dür.

ARJANTİN ÇEYREK FİNALDE KİMLE EŞLEŞTİ, MAÇ KAÇ KAÇ BİTTİ?

Arjantin çeyrek finalde Hollanda ile eşleşmişti. Bugün oynanan maçın sonucunda Arjantin rakibini penaltılarda yenerek yarı finale yükseldi.

2022 Dünya Kupası çeyrek final eşleşmesinde Arjantin, Hollanda'yı penaltı atışlarında 4-3 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Maçın normal süresi 2-2 bitmişti. Uzatmalarda da 2-2 sona erdi. Penaltıya giden maçı Arjantin kazandı ve yarı finale çıktı. Hollanda elenmiş oldu.

ARJANTİN YARI FİNALDE KİMLE EŞLEŞTİ? ARJANTİN'İN RAKİBİ KİM OLACAK?