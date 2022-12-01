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Arjantin kimle eşleşti, gruptan çıktı mı, son 16 rakibi kim? 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin grupta kaç puanda? Arjantin son 16'da kimle eşleşti?

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Arjantin kimle eşleşti, gruptan çıktı mı, son 16 rakibi kim? 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin grupta kaç puanda? Arjantin son 16'da kimle eşleşti?

2022 Dünya Kupası devam ederken takımların kaç puanda olduğu ve gruptan çıkıp çıkmadığı da merak ediliyor. Kaç puanda olduğu merak edilen takımların başında Arjantin geliyor. Peki, Arjantin kaç puanda, elendi mi, gruptan çıktı mı? 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin grupta kaç puanda? Arjantin üst tura çıkmayı garantiledi mi? İşte detaylar...

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2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan 22. FIFA Dünya Kupası turnuvasıdır. Arjantin kaç puanda, gruptan çıktı mı? Arjantin elendi mi? 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin grupta kaç puanda? Arjantin üst tura çıkmayı garantiledi mi? Arjantin Dünya Kupası'ndan elendi mi? Arjantin son 16'da kimle eşleşti? Arjantin'in rakibi belli oldu mu?

Turnuva, 20 Kasım 2022 tarihinde, TSİ 19.00'da, Havr şehrinde ev sahibi Katar'ın Ekvador'a 2-0 mağlup olduğu maç ile başlamıştır ve 18 Aralık 2022 tarihinde, TSİ 18.00'de, Lusail şehrinde oynanacak olan final maçı ile sona erecektir. Turnuvanın sona ereceği 18 Aralık tarihi, aynı zamanda Katar Ulusal Günü'dür.

Arjantin 2022 Dünya Kupası'nda C grubunda yer alıyor. Arjantin 3 maçta 6 puan alarak grubu 1. sırada tamamladı ve son 16'ya kaldı.

Arjantin kimle eşleşti, gruptan çıktı mı, son 16 rakibi kim? 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin grupta kaç puanda? Arjantin son 16'da kimle eşleşti?

Arjantin 6 puanla 1. sırada yer alıyor. Arjantin bir üst tura çıktı.

Arjantin son 16'da Avustralya ile eşleşti. Arjantin'in son 16 maçı 3 Aralık tarihinde oynanacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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