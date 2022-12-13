Arjantin'in Dünya Kupası sayısı merak ediliyor. Arjantin futbol milli takımı dünyanın en iyi futbol takımları arasında yer alıyor. Peki, Arjantin kaç kere Dünya Şampiyonu oldu? Arjantin kaç kere Dünya Kupası kazandı? Arjantin kaç kez Dünya Kupası aldı? Merak edildi. İşte, Arjantin kaç defa Dünya Kupası kazandı? Detaylar...

Arjantin kaç kere dünya şampiyonu oldu? Arjantin'in Dünya Kupası sayısı merak ediliyor. Arjantin futbol milli takımı dünyanın en iyi futbol takımları arasında yer alıyor. Peki, Arjantin kaç kere Dünya Şampiyonu oldu? Arjantin kaç kere Dünya Kupası kazandı? Arjantin kaç kez Dünya Kupası aldı? Merak edildi. İşte, Arjantin kaç defa Dünya Kupası kazandı? Detaylar haberimizde...

ARJANTİN KAÇ KERE DÜNYA KUPASI ALDI?

Arjantin Dünya Kupası'nı 2 kez kazanmıştır. Arjantin'in Dünya Kupası'nı kazandığı yıllar 1978 ve 1986 yıllarıdır.

Dünya Kupası şampiyonları ve şampiyonluk yılları:

Brezilya (5): 1958, 1962, 1970, 1994, 2002

Almanya (4): 1954, 1974, 1990, 2014

İtalya (4): 1934, 1938, 1982, 2006

Arjantin (2): 1978, 1986

Fransa (2): 1998, 2018

Uruguay (2): 1930, 1950

İngiltere (1): 1966

İspanya (1): 2010