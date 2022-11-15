FIFA 2022 Dünya Kupası yaklaşırken hangi takımın toplam kaç kupası var merak ediliyor. Merak edilen ülke takımlarının başında Arjantin yer alıyor. Peki, Arjantin kaç dünya kupası aldı? Arjantin milli takımının toplam kaç Dünya Kupası Şampiyonluğu var? Arjantin'in toplam kupa sayısı kaç? Arjantin'in toplam kaç dünya kupası var? Arjantin'in toplam dünya kupası sayısı ne? İşte detaylar...

2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan 22. FIFA Dünya Kupası turnuvasıdır. Tunuva başlamadan önce takımların kaç dünya kupasına sahip olduğu merak ediliyor. Peki, Arjantin kaç dünya kupası aldı? Arjantin'in toplam kaç Dünya Kupası var?

2022 FIFA DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım 2022'de, TSİ 19.00'da, Havr şehrinde ev sahibi Katar'ın Ekvador ile oynayacağı maç ile başlayacaktır ve 18 Aralık 2022 tarihinde, TSİ 18.00'da, Lusail şehrinde oynanacak olan final maçı ile bitecektir. Turnuvanın sona ereceği 18 Aralık tarihi, aynı zamanda Katar Ulusal Günü'dür.

HANGİ TAKIMIN KAÇ DÜNYA KUPASI VAR?

Brezilya : 5 Dünya Kupası aldı (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)

5 Dünya Kupası aldı (1958, 1962, 1970, 1994, 2002) Almanya : 4 Dünya Kupası aldı (1954, 1974, 1990, 2014)

4 Dünya Kupası aldı (1954, 1974, 1990, 2014) İtalya : 4 Dünya Kupası aldı (1934, 1938, 1982, 2006)

4 Dünya Kupası aldı (1934, 1938, 1982, 2006) Arjantin : 2 Dünya Kupası aldı (1978, 1986)

2 Dünya Kupası aldı (1978, 1986) Fransa : 2 Dünya Kupası aldı (1998, 2018)

2 Dünya Kupası aldı (1998, 2018) Uruguay : 2 Dünya Kupası aldı (1930, 1950)

2 Dünya Kupası aldı (1930, 1950) İngiltere : 1 Dünya Kupası aldı (1966)

1 Dünya Kupası aldı (1966) İspanya : 1 Dünya Kupası aldı (2010)

ARJANTİN'İN KAÇ DÜNYA KUPASI VAR?

Arjantin millî futbol takımı 1978 ve 1986 yıllarında Dünya Kupası'nı kazanmıştır. Arjantin'in toplamda 2 dünya kupası şampiyonluğu bulunuyor.