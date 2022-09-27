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Arjantin - Jamaika maçı hangi kanalda, maçın yayını yok mu, neden yok? 28 Eylül Çarşamba Arjantin - Jamaika maçı gece saat kaçta başlayacak?

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Arjantin - Jamaika maçı hangi kanalda, maçın yayını yok mu, neden yok? 28 Eylül Çarşamba Arjantin - Jamaika maçı gece saat kaçta başlayacak?

Arjantin - Jamaika hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanacak futbol severler tarafından merak ediliyor. Peki, Arjantin - Jamaika maçı hangi kanalda, maçın yayını yok mu, neden yok? 28 Eylül Çarşamba Arjantin - Jamaika maçı gece saat kaçta başlayacak? Arjantin - Jamaika maçının Türkiye TV'lerinde yayını var mı? İşte detaylar...

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Arjantin - Jamaika saat kaçta? Dünya Kupası öncesi Arjantin hazırlık maçlarına devam ediyor. Futbol severler dünyanın en iyi futbolcusu Lionel Messi'yi canlı izlemek için Arjantin - Jamaika maçının hangi kanalda yayınlandığını araştırıyor. Peki, Arjantin - Jamaika maçının TR'de yayını yok mu, neden yok?

Arjantin - Jamaika hazırlık maçı 28 Eylül Çarşamba gece 03:00 'da başlayacak. Maç bu gece oynanacak.

Arjantin - Jamaika maçının Türkiye televizyonlarında yayını bulunmamaktadır.

Arjantin - Jamaika maçının TR'de yayını bulunmamaktadır. Bazı hazırlık maçlarının yayını olurken bazılarının ise yayını bulunmuyor.

Maç, New York'da, Red Bull Academy Stadyumu'nda oynanacak.

Lionel Messi geçtiğimiz hazırlık maçında da oynamıştı. Bu hazırlık maçında da ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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