Arjantin - Jamaika hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanacak futbol severler tarafından merak ediliyor. Peki, Arjantin - Jamaika maçı hangi kanalda, maçın yayını yok mu, neden yok? 28 Eylül Çarşamba Arjantin - Jamaika maçı gece saat kaçta başlayacak? Arjantin - Jamaika maçının Türkiye TV'lerinde yayını var mı? İşte detaylar...

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Arjantin - Jamaika saat kaçta? Dünya Kupası öncesi Arjantin hazırlık maçlarına devam ediyor. Futbol severler dünyanın en iyi futbolcusu Lionel Messi'yi canlı izlemek için Arjantin - Jamaika maçının hangi kanalda yayınlandığını araştırıyor. Peki, Arjantin - Jamaika maçının TR'de yayını yok mu, neden yok?

ARJANTİN - JAMAİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Arjantin - Jamaika hazırlık maçı 28 Eylül Çarşamba gece 03:00 'da başlayacak. Maç bu gece oynanacak.

ARJANTİN - JAMAİKA MAÇI HANGİ KANALDA?

Arjantin - Jamaika maçının Türkiye televizyonlarında yayını bulunmamaktadır.

ARJANTİN - JAMAİKA MAÇININ YAYINI NEDEN YOK?

Arjantin - Jamaika maçının TR'de yayını bulunmamaktadır. Bazı hazırlık maçlarının yayını olurken bazılarının ise yayını bulunmuyor.

ARJANTİN - JAMAİKA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, New York'da, Red Bull Academy Stadyumu'nda oynanacak.

MESSİ MAÇTA OLACAK MI?

Lionel Messi geçtiğimiz hazırlık maçında da oynamıştı. Bu hazırlık maçında da ilk 11'de başlaması bekleniyor.