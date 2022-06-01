Arjantin - İtalya canlı izle! Finalissima 2022 (Büyük Final) HD canlı izleme linki var mı? 1 Haziran 2022 Finalissima canlı HD izle! - Haberler

Arjantin - İtalya canlı izle! Finalissima 2022 (Büyük Final) HD canlı izleme linki var mı? 1 Haziran 2022 Finalissima canlı HD izle!
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Finalissima canlı izleme linki var mı? Bugün heyecanla beklenen Finalissima 2022 Arjantin - İtalya maçı saat 21:45'te başlayacak. Maç başlamadan önce ilk 11'de kimler var, kadroda kimler var merak ediliyor. Peki, Finalissima Arjantin - İtalya ilk 11! Finalissima 2022 Arjantin - İtalya kadrosunda kimler var? Messi oynayacak mı? İşte bilgiler...
Finalissima CANLI İZLE! EURO 2020 şampiyonu İtalya ile Copa America şampiyonu Arjantin karşı karşıya geliyor. 3.kez düzenlenecek olan Büyük Final'de dünya futbolunun iki devi kozlarını paylaşacak. Maç saat 21.45'te başlayacak ve S Sport'tan naklen yayınlanacak. Arjantin - İtalya canlı izle! Finalissima 2022 (Büyük Final) HD canlı izleme linki var mı? 1 Haziran 2022 Finalissima canlı HD izle!
1 Haziran Çarşamba günü oynanacak İtalya - Arjantin maçı TSİ 21.45'te başlayacak. İtalyaArjantin karşılaşması S Sport ve S Sport Plus'tan naklen yayınlanacak. Mücadele İngiltere'nin başkenti Londra'da yer alan Wembley Stadyumu'nda oynanacak.
Arjantin - İtalya maçı 1 Haziran 2022 tarihinde yani bugün saat 21:45'te başlayacak.
Maç S Sports ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.
Maçı S Sports ekranlarından canlı şekilde izleyebilirsiniz.
FİNALİSSİMA 2022 CANLI İZLEME LİNKİ!
Muhtemel 11'ler aşağıdaki gibidir:
İtalya muhtemel 11 kadrosu:
Donnarumma
Di Lorenzo
Bonucci
Chiellini
Emerson
Barella
Jorginho
Verratti
Zaniolo
Scamacca
Insigne
Arjantin muhtemel 11 kadrosu:
Martinez
Molina
Romero
Otamendi
Acuna
De Paul
Rodriguez
Lo Celso
Di Maria
Martinez
Messi
Evet dünyanın en iyi oyuncusu Messi de bu maçta forma giyecek. Bazı futbol severler sadece Messi'yi izlemek için bu maçı dört gözle bekliyor.