Arjantin - İtalya canlı izle! Finalissima 2022 (Büyük Final) HD canlı izleme linki var mı? 1 Haziran 2022 Finalissima canlı HD izle! - Haberler

Finalissima CANLI İZLE! EURO 2020 şampiyonu İtalya ile Copa America şampiyonu Arjantin karşı karşıya geliyor. 3.kez düzenlenecek olan Büyük Final'de dünya futbolunun iki devi kozlarını paylaşacak. Maç saat 21.45'te başlayacak ve S Sport'tan naklen yayınlanacak. Arjantin - İtalya canlı izle! Finalissima 2022 (Büyük Final) HD canlı izleme linki var mı? 1 Haziran 2022 Finalissima canlı HD izle!

İTALYA-ARJANTİN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA ?

1 Haziran Çarşamba günü oynanacak İtalya - Arjantin maçı TSİ 21.45'te başlayacak. İtalyaArjantin karşılaşması S Sport ve S Sport Plus'tan naklen yayınlanacak. Mücadele İngiltere'nin başkenti Londra'da yer alan Wembley Stadyumu'nda oynanacak.

FİNALİSSİMA NE ZAMAN 2022?

Arjantin - İtalya maçı 1 Haziran 2022 tarihinde yani bugün saat 21:45'te başlayacak.

FİNALİSSİMA HANGİ KANALDA?

Maç S Sports ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

FİNALİSSİMA (ARJANTİN-İTALYA) CANLI İZLE

Maçı S Sports ekranlarından canlı şekilde izleyebilirsiniz.

FİNALİSSİMA 2022 CANLI İZLEME LİNKİ!

ARJANTİN - İTALYA İLK 11 AÇIKLANDI MI?

Muhtemel 11'ler aşağıdaki gibidir:

İtalya muhtemel 11 kadrosu:

Donnarumma

Di Lorenzo

Bonucci

Chiellini

Emerson

Barella

Jorginho

Verratti

Zaniolo

Scamacca

Insigne

Arjantin muhtemel 11 kadrosu:

Martinez

Molina

Romero

Otamendi

Acuna

De Paul

Rodriguez

Lo Celso

Di Maria

Martinez

Messi

MESSİ MAÇTA OYNUYOR MU?

Evet dünyanın en iyi oyuncusu Messi de bu maçta forma giyecek. Bazı futbol severler sadece Messi'yi izlemek için bu maçı dört gözle bekliyor.

Haberler.com - Gündem