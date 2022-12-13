Arjantin - Hırvatistan maçı ne olur? Arjantin Hırvatistan maç sonucu ne olur, maç nasıl biter? Arjantin mi kazanır, Hırvatistan mı kazanır?

2022 Dünya Kupası yarı final mücadelesinde bu akşam Arjantin - Hırvatistan maçı heyecanı yaşanacak. Arjantin Hırvatistan maç skoru tahmini ve Arjantin Hırvatistan ilk yarı sonucu ne olur merak edilmekte. Peki, Arjantin Hırvatistan maçı ne olur? Arjantin Hırvatistan maç sonucu ne olur, maç nasıl biter? Arjantin mi yener, Hırvatistan mı yener?

Arjantin Hırvatistan maçı ne olur? 2022 Dünya Kupası yarı final mücadelesinde bu akşam Arjantin - Hırvatistan maçı heyecanı yaşanacak. Arjantin Hırvatistan maç skoru tahmini ve Arjantin Hırvatistan ilk yarı sonucu ne olur merak edilmekte. Peki, Arjantin Hırvatistan maçı ne olur? Arjantin Hırvatistan maç sonucu ne olur, maç nasıl biter? Arjantin mi yener, Hırvatistan mı yener? İşte detaylar...

ARJANTİN - HIRVATİSTAN MAÇI NE OLUR?

Arjantin - Hırvatistan maçı skor tahmini yapabilmek için öncelikle iki takımın aralarında yaptığı son maçlara, başka takımlarla yaptığı son maçlara ve istatistiklere göz atmak gerekir. İşte, Arjantin ile Hırvatistan arasında oynanan son 5 maç ve skorları:

Tarih: 21 Haziran 2018 / Arjantin 0-3 Hırvatistan

Tarih: 12 Kasım 2014 / Arjantin 2-1 Hırvatistan

Tarih: 01 Mart 2006 / Hırvatistan 3-2 Arjantin

Tarih: 26 Haziran 1998 / Arjantin 1-0 Hırvatistan

Tarih: 04 Haziran 1994 / Hırvatistan 0-0 Arjantin

Arjantin'in oynadığı son 5 maç sonucu

Arjantin 1-2 S. Arabistan

Arjantin 2-0 Meksika

Polonya 0-2 Arjantin

Arjantin2-1 Avustralya

Hollanda 2-2 Arjantin

Hırvatistan'ın oynadığı son 5 maç sonucu

Fas 0-0 Hırvatistan

Hırvatistan4-1 Kanada

Hırvatistan 0-0 Belçika

Japonya 1-1 Hırvatistan

Hırvatistan 1-1 Brezilya

ARJANTİN - HIRVATİSTAN TAKIM KARŞILAŞTIRMASI (Son 5 maç)

Gol sayıları: Arjantin 9 gol / Hırvatistan 6 gol

İsabetli şut sayıları: Arjantin 30 şut / Hırvatistan 21 şut

Asist sayıları: Arjantin 6 asist / Hırvatistan 6 asist

Yediği gol sayıları: Arjantin 5 gol / Hırvatistan 3 gol

Kalesinde gördükleri şut sayıları: Arjantin 7 şut / Hırvatistan 22 şut

Top kapma sayıları: Arjantin 42 top kapma / Hırvatistan 54 top kapma

Kazanılan ikili mücadele sayıları: Arjantin 267 ikili mücadele / Hırvatistan 252 ikili mücadele

Pas isabeti oranı: Arjantin %87 isabet oranı / Hırvatistan %85.5 isabet oranı

Orta isabeti oranı: Arjantin %25,4 isabet oranı / Hırvatistan %26,1 isabet oranı

Çalım başarısı: Arjantin %51,6 / Hırvatistan %40,4

Yapılan faul: Arjantin 89 faul / Hırvatistan 64 faul

Sarı kart: Arjantin 10 sarı kart / Hırvatistan 6 sarı kart

Kırmızı kart: Arjantin 0 kırmızı kart / Hırvatistan 0 kırmızı kart