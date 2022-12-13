Arjantin - Hırvatistan maçı ne olur? Arjantin Hırvatistan maç sonucu ne olur, maç nasıl biter? Arjantin mi kazanır, Hırvatistan mı kazanır?
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2022 Dünya Kupası yarı final mücadelesinde bu akşam Arjantin - Hırvatistan maçı heyecanı yaşanacak. Arjantin Hırvatistan maç skoru tahmini ve Arjantin Hırvatistan ilk yarı sonucu ne olur merak edilmekte. Peki, Arjantin Hırvatistan maçı ne olur? Arjantin Hırvatistan maç sonucu ne olur, maç nasıl biter? Arjantin mi yener, Hırvatistan mı yener?
Arjantin Hırvatistan maçı ne olur? 2022 Dünya Kupası yarı final mücadelesinde bu akşam Arjantin - Hırvatistan maçı heyecanı yaşanacak. Arjantin Hırvatistan maç skoru tahmini ve Arjantin Hırvatistan ilk yarı sonucu ne olur merak edilmekte. Peki, Arjantin Hırvatistan maçı ne olur? Arjantin Hırvatistan maç sonucu ne olur, maç nasıl biter? Arjantin mi yener, Hırvatistan mı yener? İşte detaylar...
ARJANTİN - HIRVATİSTAN MAÇI NE OLUR?
Arjantin - Hırvatistan maçı skor tahmini yapabilmek için öncelikle iki takımın aralarında yaptığı son maçlara, başka takımlarla yaptığı son maçlara ve istatistiklere göz atmak gerekir. İşte, Arjantin ile Hırvatistan arasında oynanan son 5 maç ve skorları:
Tarih: 21 Haziran 2018 / Arjantin 0-3 Hırvatistan
Tarih: 12 Kasım 2014 / Arjantin 2-1 Hırvatistan
Tarih: 01 Mart 2006 / Hırvatistan 3-2 Arjantin
Tarih: 26 Haziran 1998 / Arjantin 1-0 Hırvatistan
Tarih: 04 Haziran 1994 / Hırvatistan 0-0 Arjantin
Arjantin'in oynadığı son 5 maç sonucu
Arjantin 1-2 S. Arabistan
Arjantin 2-0 Meksika
Polonya 0-2 Arjantin
Arjantin2-1 Avustralya
Hollanda 2-2 Arjantin
Hırvatistan'ın oynadığı son 5 maç sonucu
Fas 0-0 Hırvatistan
Hırvatistan4-1 Kanada
Hırvatistan 0-0 Belçika
Japonya 1-1 Hırvatistan
Hırvatistan 1-1 Brezilya
ARJANTİN - HIRVATİSTAN TAKIM KARŞILAŞTIRMASI (Son 5 maç)
Gol sayıları: Arjantin 9 gol / Hırvatistan 6 gol
İsabetli şut sayıları: Arjantin 30 şut / Hırvatistan 21 şut
Asist sayıları: Arjantin 6 asist / Hırvatistan 6 asist
Yediği gol sayıları: Arjantin 5 gol / Hırvatistan 3 gol
Kalesinde gördükleri şut sayıları: Arjantin 7 şut / Hırvatistan 22 şut
Top kapma sayıları: Arjantin 42 top kapma / Hırvatistan 54 top kapma
Kazanılan ikili mücadele sayıları: Arjantin 267 ikili mücadele / Hırvatistan 252 ikili mücadele
Pas isabeti oranı: Arjantin %87 isabet oranı / Hırvatistan %85.5 isabet oranı
Orta isabeti oranı: Arjantin %25,4 isabet oranı / Hırvatistan %26,1 isabet oranı
Çalım başarısı: Arjantin %51,6 / Hırvatistan %40,4
Yapılan faul: Arjantin 89 faul / Hırvatistan 64 faul
Sarı kart: Arjantin 10 sarı kart / Hırvatistan 6 sarı kart
Kırmızı kart: Arjantin 0 kırmızı kart / Hırvatistan 0 kırmızı kart