Arjantin - Hırvatistan maçı CANLI izle! TRT 1 Arjantin Hırvatistan maçı canlı yayın izle! Arjantin maçı canlı izle!
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Arjantin - Hırvatistan maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacaktır.
Arjantin - Hırvatistan maçı bugün (13.12.2022) oynanacak.
Arjantin - Hırvatistan maçı bugün saat 22.00'de başlayacak.
Arjantin - Hırvatistan maçı Lusail'da, Lusail Iconic Stadyumu'nda oynanacak.