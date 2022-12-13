Arjantin - Hırvatistan maç özeti izle! (VİDEO) Arjantin Hırvatistan maçı özeti izle! Arjantin Hırvatistan maçı kaç kaç bitti?
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Arjantin Hırvatistan golleri izle! Arjantin Hırvatistan maçının önemli pozisyonlarını ve varsa gollerini kaçıran futbolseverler Arjantin Hırvatistan maçı özeti araştırması yapmakta. Peki, Arjantin Hırvatistan maç özeti nasıl izlenir? İşte, Arjantin Hırvatistan maç özeti izle! Arjantin Hırvatistan maç özeti! Dünya Kupası maç özetleri!
Arjantin Hırvatistan maç özeti! Arjantin Hırvatistan maçının önemli pozisyonlarını ve varsa gollerini kaçıran futbolseverler Arjantin Hırvatistan maçı özeti araştırması yapmakta. Peki, Arjantin Hırvatistan maç özeti nasıl izlenir? İşte, Arjantin Hırvatistan maç özeti izle! Arjantin Hırvatistan maç özeti! Dünya Kupası maç özetleri haberimizde...
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Arjantin - Hırvatistan maçı 3-0'lık Arjantin üstünlüğü ile sona erdi.
Arjantin - Hırvatistan maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlandı.
Arjantin - Hırvatistan maçı bugün (13.12.2022) oynandı.
Arjantin - Hırvatistan maçı bugün saat 22.00'de başladı.
Arjantin - Hırvatistan maçı Lusail'da, Lusail Iconic Stadyumu'nda oynandı.