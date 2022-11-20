Arjantin hangi grupta? Dünya Kupası'nda Arjantin'in rakipleri kimler? Arjantin'in Dünya Kupası grubu!

Dünya Kupası'nda Arjantin'in grubunda kimler var merak ediliyor. 2022 Dünya Kupası'nın başlaması ile birlikte futbolseverler ülkelerin rakiplerini merak etmekte. Peki, Arjantin hangi grupta? Dünya Kupası'nda Arjantin'in rakipleri kimler? Arjantin'in Dünya Kupası grubunda hangi ülkeler var? İşte, Arjantin'in Dünya Kupası grubu!