Arjantin hangi grupta? Dünya Kupası'nda Arjantin'in rakipleri kimler? Arjantin'in Dünya Kupası grubu!
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Dünya Kupası'nda Arjantin'in grubunda kimler var merak ediliyor. 2022 Dünya Kupası'nın başlaması ile birlikte futbolseverler ülkelerin rakiplerini merak etmekte. Peki, Arjantin hangi grupta? Dünya Kupası'nda Arjantin'in rakipleri kimler? Arjantin'in Dünya Kupası grubunda hangi ülkeler var? İşte, Arjantin'in Dünya Kupası grubu!
Arjantin'in Dünya Kupası grubu! Dünya Kupası'nda Arjantin'in grubunda kimler var merak ediliyor. 2022 Dünya Kupası'nın başlaması ile birlikte futbolseverler ülkelerin rakiplerini merak etmekte. Peki, Arjantin hangi grupta? Dünya Kupası'nda Arjantin'in rakipleri kimler? Arjantin'in Dünya Kupası grubunda hangi ülkeler var? İşte, Arjantin'in Dünya Kupası grubu haberimizde...
ARJANTİN'İN 2022 DÜNYA KUPASI GRUBU
Dünya Kupası'nda C grubunda yer alan Arjantin'in gruptaki rakipleri Meksika, Polonya ve Suudi Arabistan'dır. Arjantin 2022 Dünya Kupası'na CONMEBOL elemeleri 2.si olarak katılmıştır.
2022 Dünya Kupası'na katılacak ülkeler gruplarına göre şu şekildedir:
- A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvador
- B Grubu: İngiltere, ABD, İran, Galler
- C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan
- D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Avustralya
- E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika
- F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada
- G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun
- H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana
ARJANTİN MİLLİ TAKIM KADROSU
Arjantin 2022 Dünya Kupası aday kadrosu şu isimlerden oluşmaktadır:
Kaleci: Emiliano Martinez (Aston Villa), Geronimo Rulli (Villarreal), Franco Armani (River Plate)
Defans: Nahuel Molina (Atletico Madrid), Gonzalo Montiel (Sevilla), Cristian Romero (Tottenham), German Pezzella (Real Betis), Nicolas Otamendi (Benfica), Lisandro Martinez (Manchester United), Marcos Acuna (Sporting Lizbon), Nicolas Tagliafico (Olimpik Lyon), Juan Foyth (Villarreal)
Orta saha: Rodrigo De Paul (Atletico Madrid), Leandro Paredes (Juventus), Alexis Mac Allister (Brighton), Guido Rodriguez (Real Betis), Alejandro Gomez (Sevilla), Enzo Fernandez (Benfica), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)
Forvet: Angel Di Maria (Juventus), Lautaro Martinez, Joaquin Correa (Inter), Julian Alvarez (Manchester City), Nicolas Gonzalez (Fiorentina), Paulo Dybala (Roma), Lionel Messi (Paris Saint-Germain).
2022 DÜNYA KUPASI'NA HANGİ ÜLKE NASIL KATILDI?
- Katar: Ev sahibi
- Almanya: UEFA elemeleri J Grubu 1.si
- Danimarka: UEFA elemeleri F Grubu 1.si
- Brezilya: CONMEBOL elemeleri 1.si
- Fransa: UEFA elemeleri D Grubu 1.si
- Belçika: UEFA elemeleri E Grubu 1.si
- Hırvatistan: UEFA elemeleri H Grubu 1.si
- Sırbistan: UEFA elemeleri A Grubu 1.si
- İspanya: UEFA elemeleri B Grubu 1.si
- İsviçre: UEFA elemeleri C Grubu 1.si
- İngiltere: UEFA elemeleri I Grubu 1.si
- Hollanda: UEFA elemeleri G Grubu 1.si
- Arjantin: CONMEBOL elemeleri 2.si
- İran: AFC elemeleri Üçüncü Tur A grubu 1.si
- Güney Kore: AFC elemeleri Üçüncü Tur A grubu 2.si
- Japonya: AFC elemeleri Üçüncü Tur B grubu 2.si
- Suudi Arabistan: AFC elemeleri Üçüncü Tur B grubu 1.si
- Ekvador: CONMEBOL elemeleri 4.sü
- Uruguay: CONMEBOL elemeleri 3.sü
- Kanada: CONCACAF elemeleri Üçüncü Tur 1.si
- Gana: CAF elemeleri Üçüncü Tur kazananı
- Senegal: CAF elemeleri Üçüncü Tur kazananı
- Portekiz: UEFA elemeleri play-off kazananı
- Polonya: UEFA elemeleri play-off kazananı
- Tunus: CAF elemeleri Üçüncü Tur kazananı
- Fas: CAF elemeleri Üçüncü Tur kazananı
- Kamerun: CAF elemeleri Üçüncü Tur kazananı
- Meksika: CONCACAF elemeleri Üçüncü Tur 2.si
- ABD: CONCACAF elemeleri Üçüncü Tur 3.sü
- Galler: UEFA elemeleri play-off kazananı
- Avustralya: Konfederasyonlararası play-off kazananı
- Kosta Rika: Konfederasyonlararası play-off kazananı