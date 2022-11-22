Arjantin bugün Suudi Arabistan karşısında şok bir mağlubiyet aldı. Favori takımlar arasında yer alan Arjantin için futbol severler, Arjantin gruptan nasıl çıkar, tüm ihtimaller ve olasılıklar neler? Arjantin'in gruptan çıkması için kaç puan alması gerekiyor? merak etti. İşte detaylar...

2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan 22. FIFA Dünya Kupası turnuvasıdır. Arjantin gruptan nasıl çıkar, tüm ihtimaller ve olasılıklar neler? Arjantin'in gruptan çıkması için kaç puan alması gerekiyor? Bilgiler sizlerle...

ARJANTİN ELENDİ Mİ?

Arjantin elenmedi. Geriye 2 maçı kaldı. Şuanda 0 puanla sonuncu sırada bulunuyor. Fakat geri kalan son 2 maçını kazanırsa 6 puanla gruptan çıkabilir.

ARJANTİN GRUPTAN NASIL ÇIKACAK? İHTİMALLER NELERDİR?

Arjantin'in gruptan çıkması için kalan 2 maçında minimum 4 puan kazanması gerekiyor. Daha önceden 1 galibiyet ile gruptan çıkan takımlar da vardı. Fakat garanti olması açısından Arjantin'in son 2 maçında en kötü 1 beraberlik ve 1 galibiyet alması gerekiyor. Gruptaki takımlar 6-6-6-0 puan da oluşturabilir. Bu durumda Averaj devreye giriyor. Arjantin'in averajı düşük olursa 6 puan alsa bile grubu 3. sırada bitirebilir.

Arjantin son 2 maçında berabere kalırsa gruptan çıkması çok düşük bir ihtimal oluyor. Diyelim ki S. Arabistan 3 maçını da kazandı ve 9 puan alı. Diğer takımlar ise hep berabere kaldı diyelim. O zaman puanlar 9-2-2-2 puan oluşur. Bu puanlara göre takım averajı yüksek olan takım grubu 2 puanla 2. bitirebilir. Ama tabii bunun için S. Arabistan'ın tüm maçları kazanması gerekli.

ARJANTİN GRUPTA KAÇINCI SIRADA?

Arjantin; Suudi Arabistan, Meksika ve Polonya'nın bulunduğu C grubunda 0 puanla 4. sırada yer alıyor.

2022 DÜNYA KUPASI GRUPLARI

A Grubu: Katar, Ekvador, Senegal, Hollanda

B Grubu: İngiltere, İran, ABD, Galler

C Grubu: Arjantin, Suudi Arabistan, Meksika, Polonya

D Grubu: Fransa, Avustralya, Danimarka, Tunus

E Grubu: İspanya, Kosta Rika, Almanya, Japonya

F Grubu: Belçika, Kanada, Fas, Hırvatistan

G Grubu: Brezilya, Sırbistan, İsviçre, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Gana, Uruguay, Güney Kore