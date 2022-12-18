Arjantin - Fransa maçı spikeri kim? Arjantin Fransa maçını kim anlatıyor? Dünya Kupası final maçını kim anlatıyor, TRT spikeri kim?
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2022 Dünya Kupası finalinde Arjantin ile Fransa karşı karşıya geliyor. TRT 1'de yayınlanan mücadelede maçı ekran başından izleyen seyirciler Arjantin Fransa maçı spikeri kim? Arjantin Fransa maçını kim anlatıyor? Dünya Kupası final maçını kim anlatıyor, spiker kim? Merak ettiler.
Arjantin Fransa maçını kim anlatıyor? 2022 Dünya Kupası finalinde Arjantin ile Fransa karşı karşıya geliyor. TRT 1'de yayınlanan mücadelede maçı ekran başından izleyen seyirciler Arjantin Fransa maçı spikeri kim? Arjantin Fransa maçını kim anlatıyor? Dünya Kupası final maçını kim anlatıyor, spiker kim? Merak ettiler. İşte, Arjantin Fransa maçını anlatan spiker!
2022 Dünya Kupası Finali Arjantin-Fransa maçını Hünkar Mutlu anlatacak.
2022 Dünya Kupası finalistleri olan Arjantin ile Fransa saat 18.00'de Dünya Şampiyonu unvanını almak için karşı karşıya gelecek.
Arjantin - Fransa maçı bu akşam saat 18.00'de başlayacak
Arjantin - Fransa maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.
Arjantin - Fransa maçı Lusail'da, Lusail Iconic Stadyumu'nda oynanacak.
Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin ile Fransa arasında oynanacak final karşılaşmasını Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.