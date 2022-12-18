Arjantin - Fransa maçı spikeri kim? Arjantin Fransa maçını kim anlatıyor? Dünya Kupası final maçını kim anlatıyor, TRT spikeri kim?

2022 Dünya Kupası finalinde Arjantin ile Fransa karşı karşıya geliyor. TRT 1'de yayınlanan mücadelede maçı ekran başından izleyen seyirciler Arjantin Fransa maçı spikeri kim? Arjantin Fransa maçını kim anlatıyor? Dünya Kupası final maçını kim anlatıyor, spiker kim? Merak ettiler.

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Arjantin Fransa maçını kim anlatıyor? 2022 Dünya Kupası finalinde Arjantin ile Fransa karşı karşıya geliyor. TRT 1'de yayınlanan mücadelede maçı ekran başından izleyen seyirciler Arjantin Fransa maçı spikeri kim? Arjantin Fransa maçını kim anlatıyor? Dünya Kupası final maçını kim anlatıyor, spiker kim? Merak ettiler. İşte, Arjantin Fransa maçını anlatan spiker!

ARJANTİN - FRANSA MAÇI SPİKERİ KİM?

2022 Dünya Kupası Finali Arjantin-Fransa maçını Hünkar Mutlu anlatacak.

ARJANTİN - FRANSA MAÇI SAAT KAÇTA?

2022 Dünya Kupası finalistleri olan Arjantin ile Fransa saat 18.00'de Dünya Şampiyonu unvanını almak için karşı karşıya gelecek.

ARJANTİN - FRANSA MAÇI NE ZAMAN?

Arjantin - Fransa maçı bu akşam saat 18.00'de başlayacak

ARJANTİN - FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?

Arjantin - Fransa maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

ARJANTİN - FRANSA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Arjantin - Fransa maçı Lusail'da, Lusail Iconic Stadyumu'nda oynanacak.

ARJANTİN - FRANSA MAÇI HAKEMİ KİM?

Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin ile Fransa arasında oynanacak final karşılaşmasını Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.