Dünya kupasında finalin isimi beli oldu. Kupanın sürpriz takımı Fas'ı yenen Fransa Finalde Arjantin'in rakibi oldu. Futbol severler Arjantin-Fransa maçı ne zaman saat kaçta? Dünya Kupası 3.'lük maçı ne zaman? Sorularının yanıtını araştırıyor. Peki,Dünya Kupası finali hangi kanalda? Arjantin-Fransa maçı ne zaman saat kaçta? Dünya Kupası 3.'lük maçı ne zaman? İşte merak edilenler....

Arjantin- Fransa maçı ne zaman, saat kaçta? Arjantin- Fransa maçı hangi kanalda? Dünya Kupası final maçı ne zaman oynanacak?

Dev final ne zaman? İşte Dünya Kupası'nda nefes kesecek Arjantin-Fransa mücadelesi öncesi tüm detaylar

2022 Katar Dünya kupasında Yarı final müsabakaları tamamladı. Hırvatistan'ı 3-0 lık net bir skor ile gecen Arjantin adını Finale yazdıran ilk ekip olurken. Diğer ekip ise Kupanın sürpriz takımı Fas'ı yenene son dünya kupası ve Avrupa kupası şampiyonu Fransa oldu. Futbol severler bu dev maçın tarihini araştırmaya koyuldular. Peki ,Dünya Kupası finali hangi kanalda? Arjantin-Fransa maçı ne zaman saat kaçta? Dünya Kupası 3.'lük maçı ne zaman? Detaylar haberimizde...

DÜNYA KUPASI 3.LÜK MAÇI NE ZAMAN?

Yarı finalde Arjantin'e yenilen Hırvatistan ile Fransa karşısında mağlup olan Fas dünya üçüncüsü olmak için sahaya çıkacak. Dünya Kupası 3.'lük maçı Hırvatistan ile Fas arasında 17 Aralık Cumartesi günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT1 ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanacak.

DÜNYA KUPASI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Arjantin- Fransa arasında gerçekleştirilecek olan 2022 FIFA Dünya kupası finali, 18 Aralık Pazar günü oynanacak ve kazanan taraf dünya şampiyonu olacak.

DÜNYA KUPASI FİNAL MAÇI HANGİ KANALDAN YAYINLANACK?

Arjantin ile Fransa'nın karşılaşacağı 2022FIFA Dünya kupası finali, 18 Aralık Pazar günü saat 18.00 da oynanacak-.Dev karşılaşma TRT 1 den naklen ve şifresiz yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

ARJANTİN: Martinez 4. Montiel, 13. Romero, 19, Otamendi, 3. Tagliafico — 7. De Paul, 24. Fernandez, 20. Mac Allister — 10. Messi9. Alvarez, 17. Gomez

FRANSA: Lloris; Kounde, Varane, Upamecano, T. Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembele, Griezmann, Mbappe; Giroud