Dünya kupası karşılaşmaları tüm hızıyla devam ederken bugünkü karşılaşmalar arasında yer alan Arjantin - Fransa maçı ne zaman saat kaçta? Sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Konuya ilişkin merak edilenler arasında Arjantin - Fransa maçı saat kaçta? Sorusu da yer alıyor. Peki, Arjantin - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta? Dünya Kupası Arjantin - Fransa maçı hangi kanalda? Arjantin - Fransa maçı nereden izlenir?

Arjantin - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta? sorusu merak ediliyor. Futbolseverler heyecanla takip ettiği Dünya Kupası'nda Arjantin ile Fransa karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise arama motorlarında Arjantin - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta? Dünya Kupası Arjantin - Fransa maçı hangi kanalda? Arjantin - Fransa maçı nereden izlenir? sorularını aratıyor. İşte detaylar...

ARJANTİN - FRANSA MAÇI NE ZAMAN?

Heyecanla beklenen Arjantin - Fransa maçı 18 Aralık Pazar günü Lusail'da, Lusail Iconic Stadyumu'nda oynanacak.

ARJANTİN - FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

18 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek olan Arjantin - Fransa maçı karşılaşması TRT 1 kanalından saat 18:00'da canlı yayınlanacak ve TRT 1 kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.