Dünya Kupası serüveninde sona yaklaştık. Nefeslerin tutulduğu turnuvada final maçı oynanacak. Futbolseverlerin ilk günden beri sıkı sıkıya takip ettiği Dünya Kupası'nda finalde Fransa ile Arjantin karşılaşacak. Kupa heyecanı devam ederken arama motorlarında Arjantin- Fransa maçı ne zaman, saat kaçta? Arjantin- Fransa maçı hangi kanalda? Dünya Kupası final maçı ne zaman oynanacak? soruları aratılıyor.

Katar'daki Dünya Kupası'nda finalin adı Arjantin- Fransa oldu. Yarı final maçında Fas'ı 2-0'lık skorla mağlup eden son şampiyon Fransa, üst üste ikinci kez finale yükseldi. Futbolseverler ise arama motorlarında Arjantin- Fransa maçı ne zaman, saat kaçta? Arjantin- Fransa maçı hangi kanalda? Dünya Kupası final maçı ne zaman oynanacak? sorularına yanıt arıyor. İşte maç hakkında merak edilenler...

ARJANTİN- FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2022 Dünya Kupası final tarihi 18 Aralık Pazar. Karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. Arjantin ve Fransa, kupa için kozlarını paylaşacak.

FRANSA- ARJANTİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Dünya Kupası final maçı TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşacak.