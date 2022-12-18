2022 Dünya Kupası final maçı hakemi kim, nereli, hangi ülkeden merak ediliyor. Peki, Arjantin Fransa maçı hakemi kim, nereli, hangi ülkeli? Dünya Kupası final maçı hakemi kim, nereli?

Dünya Kupası finali bilet fiyatları! Arjantin Fransa maçı bilet fiyatları ne kadar? Dünya Kupası final maçı bilet fiyatları ne kadar?

Arjantin Fransa maçı hakemi kim? 2022 Dünya Kupası final maçı hakemi kim, nereli, hangi ülkeden merak ediliyor. Peki, Arjantin Fransa maçı hakemi kim, nereli, hangi ülkeli? Dünya Kupası final maçı hakemi kim, nereli? İşte, Arjantin Fransa maçı hakemi!

ARJANTİN - FRANSA MAÇI HAKEMİ KİM?

Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin ile Fransa arasında oynanacak final karşılaşmasını Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

Dünya Kupası final maçı hakemi Szymon Marciniak

ARJANTİN - FRANSA MAÇI SAAT KAÇTA?

2022 Dünya Kupası finalistleri olan Arjantin ile Fransa saat 18.00'de Dünya Şampiyonu unvanını almak için karşı karşıya gelecek.

ARJANTİN - FRANSA MAÇI NE ZAMAN?

Arjantin - Fransa maçı bu akşam saat 18.00'de başlayacak

ARJANTİN - FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?

Arjantin - Fransa maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

ARJANTİN - FRANSA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Arjantin - Fransa maçı Lusail'da, Lusail Iconic Stadyumu'nda oynanacak.