Arjantin - Fransa maçı hakemi kim, nereli, hangi ülkeli? Dünya Kupası final maçı hakemi kim, nereli?
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2022 Dünya Kupası final maçı hakemi kim, nereli, hangi ülkeden merak ediliyor. Peki, Arjantin Fransa maçı hakemi kim, nereli, hangi ülkeli? Dünya Kupası final maçı hakemi kim, nereli?
Arjantin Fransa maçı hakemi kim? 2022 Dünya Kupası final maçı hakemi kim, nereli, hangi ülkeden merak ediliyor. Peki, Arjantin Fransa maçı hakemi kim, nereli, hangi ülkeli? Dünya Kupası final maçı hakemi kim, nereli? İşte, Arjantin Fransa maçı hakemi!
Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin ile Fransa arasında oynanacak final karşılaşmasını Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.
2022 Dünya Kupası finalistleri olan Arjantin ile Fransa saat 18.00'de Dünya Şampiyonu unvanını almak için karşı karşıya gelecek.
Arjantin - Fransa maçı bu akşam saat 18.00'de başlayacak
Arjantin - Fransa maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.
Arjantin - Fransa maçı Lusail'da, Lusail Iconic Stadyumu'nda oynanacak.