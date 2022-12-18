Arjantin - Fransa maçı CANLI izle! TRT 1 Arjantin Fransa maçı canlı yayın izle! Arjantin maçı canlı izle! Fransa maçı canlı izle!

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ARJANTİN - FRANSA MAÇI CANLI İZLE

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ARJANTİN - FRANSA MAÇI CANLI YAYIN

Fransa - Fas maçı canlı izlemek için ARJANTİN - FRANSA MAÇI CANLI İZLE 'ye tıklayınız.

ARJANTİN - FRANSA HANGİ KANALDA?

Fransa - Fas maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacaktır.

ARJANTİN - FRANSA MAÇI NE ZAMAN?

Fransa - Fas maçı bugün (18.12.2022) oynanacak.

ARJANTİN - FRANSA MAÇI SAAT KAÇTA?

Fransa - Fas maçı bugün saat 18.00'de başlayacak.

ARJANTİN - FRANSA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fransa - Fas maçı Lusail'da, Lusail Iconic Stadyumu'nda oynanacak.

Lusail Iconic Stadyumu

ARJANTİN - FRANSA MAÇI HAKEMİ KİM?

Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin ile Fransa arasında oynanacak final karşılaşmasını Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

DÜNYA KUPASI FİNALİ 11'LERİ

Arjantin'in ilk 11'i: Emi Martinez, Molina, Romero, Otamendi, Acuna, De Paul, Enzo, Mac Allister, Di Maria, Messi, Alvarez.

Fransa'nın ilk 11'i: Lloris, Kounde, Varane, Upamecano, Theo, Tchouameni, Rabiot, Dembele, Griezmann, Giroud, Mbappe.