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Arjantin - Fransa maç özeti izle! (VİDEO) Arjantin Fransa maçı özeti izle! Arjantin Fransa maçı kaç kaç bitti?

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Arjantin - Fransa maç özeti izle! (VİDEO) Arjantin Fransa maçı özeti izle! Arjantin Fransa maçı kaç kaç bitti?

Arjantin Fransa maçı golleri izle! Arjantin Fransa maçının önemli pozisyonlarını ve varsa gollerini kaçıran futbolseverler Arjantin Fransa maçı özeti araştırması yapmakta. Peki, Arjantin Fransa maç özeti nasıl izlenir? İşte, Arjantin Fransa maç özeti izle! Arjantin Fransa maç özeti! Dünya Kupası maç özetleri!

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Arjantin Fransa maç özeti! Arjantin Fransa maçının önemli pozisyonlarını ve varsa gollerini kaçıran futbolseverler Arjantin Fransa maçı özeti araştırması yapmakta. Peki, Arjantin Fransa maç özeti nasıl izlenir? İşte, Arjantin Fransa maç özeti izle! Arjantin Fransa maç özeti! Dünya Kupası maç özetleri haberimizde...

Arjantin - Fransa maç özeti izlemek için haberimizin detaylarında yer alan Arjantin - Fransa maç özeti bağlantısına tıklayarak Arjantin Fransa maçı özet görüntülerine ulaşabilirsiniz. İyi seyirler...

Arjantin - Fransa maç özeti izle! (VİDEO) Arjantin Fransa maçı özeti izle! Arjantin Fransa maçı kaç kaç bitti?

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Dünya Kupasını kim kazandı merak ediliyordu. Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nı Arjantin kazandı. Normal süresi 2-2, uzatmaların 3-3 bittiği Fransa-Arjantin finalinde kazanan penaltılarda belli oldu. Penaltı atışlarını 4-2 kazanan Arjantin, 36 yıl sonra Dünya Kupası'nda şampiyon oldu.

Arjantin - Fransa maç özeti izle! (VİDEO) Arjantin Fransa maçı özeti izle! Arjantin Fransa maçı kaç kaç bitti?

Arjantin, Fransa'yı ilk yarım saatte perişan etti. 36'da skoru 2-0'a getiren Arjantin, son şampiyon Fransa'ya şut bile attırmadı. 23'te penaltıdan Messi perdeyi açtı, 36'da Di Maria skoru 2-0'a getirdi. Fransa, ilk yarıda iki değişiklik birden yapmak zorunda kaldı. Ancak bu hamle sonucu değiştirmedi. Mbappe, 80'de attığı penaltı golüyle Fransa'yı umutlandırdı. 81'de bir kez daha sahneye çıkan Mbappe, maçı uzatmaya gördü.

Arjantin - Fransa maç özeti izle! (VİDEO) Arjantin Fransa maçı özeti izle! Arjantin Fransa maçı kaç kaç bitti?Arjantin - Fransa maçı öncesi

2-0 önde olduğu maçta üstünlüğü koruyamayan Arjantin'de kaptan Messi sahneye çıkan isim oldu. 35 yaşındaki yıldız, 108. dakikada attığı golle Arjantin'i 3-2 öne geçirdi. 117'de Mbappe penaltıdan attığı golle maçı 3-3'e getirdi.

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