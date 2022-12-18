Arjantin - Fransa maç özeti izle! (VİDEO) Arjantin Fransa maçı özeti izle! Arjantin Fransa maçı kaç kaç bitti?

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Arjantin Fransa maç özeti! Arjantin Fransa maçının önemli pozisyonlarını ve varsa gollerini kaçıran futbolseverler Arjantin Fransa maçı özeti araştırması yapmakta. Peki, Arjantin Fransa maç özeti nasıl izlenir? İşte, Arjantin Fransa maç özeti izle! Arjantin Fransa maç özeti! Dünya Kupası maç özetleri haberimizde...

ARJANTİN - FRANSA MAÇ ÖZETİ

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ARJANTİN - FRANSA MAÇ ÖZETİ İZLE

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ARJANTİN - FRANSA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Dünya Kupasını kim kazandı merak ediliyordu. Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nı Arjantin kazandı. Normal süresi 2-2, uzatmaların 3-3 bittiği Fransa-Arjantin finalinde kazanan penaltılarda belli oldu. Penaltı atışlarını 4-2 kazanan Arjantin, 36 yıl sonra Dünya Kupası'nda şampiyon oldu.

İLK YARIDA ARJANTİN, İKİNCİ YARIDA FRANSA OYNADI

Arjantin, Fransa'yı ilk yarım saatte perişan etti. 36'da skoru 2-0'a getiren Arjantin, son şampiyon Fransa'ya şut bile attırmadı. 23'te penaltıdan Messi perdeyi açtı, 36'da Di Maria skoru 2-0'a getirdi. Fransa, ilk yarıda iki değişiklik birden yapmak zorunda kaldı. Ancak bu hamle sonucu değiştirmedi. Mbappe, 80'de attığı penaltı golüyle Fransa'yı umutlandırdı. 81'de bir kez daha sahneye çıkan Mbappe, maçı uzatmaya gördü.

Arjantin - Fransa maçı öncesi

UZATMADA GOL DÜELLOSU

2-0 önde olduğu maçta üstünlüğü koruyamayan Arjantin'de kaptan Messi sahneye çıkan isim oldu. 35 yaşındaki yıldız, 108. dakikada attığı golle Arjantin'i 3-2 öne geçirdi. 117'de Mbappe penaltıdan attığı golle maçı 3-3'e getirdi.