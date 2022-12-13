Arjantin en son ne zaman Dünya Kupası kazandı? Arjantin en son hangi yıl Dünya Kupasını aldı?

Arjantin en son ne zaman Dünya Kupasını aldı merak ediliyor. 2022 Dünya Kupası heyecanı devam ederken Arjantin'de kupa yolculuğuna devam ediyor. Peki, Arjantin en son ne zaman Dünya Kupası kazandı? Arjantin en son ne zaman Dünya Kupası aldı?