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Arjantin en son ne zaman Dünya Kupası kazandı? Arjantin en son hangi yıl Dünya Kupasını aldı?

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Arjantin en son ne zaman Dünya Kupası kazandı? Arjantin en son hangi yıl Dünya Kupasını aldı?

Arjantin en son ne zaman Dünya Kupasını aldı merak ediliyor. 2022 Dünya Kupası heyecanı devam ederken Arjantin'de kupa yolculuğuna devam ediyor. Peki, Arjantin en son ne zaman Dünya Kupası kazandı? Arjantin en son ne zaman Dünya Kupası aldı?

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Arjantin en son ne zaman Dünya Kupasını aldı? 2022 Dünya Kupası heyecanı devam ederken Arjantin'de kupa yolculuğuna devam ediyor. Peki, Arjantin en son ne zaman Dünya Kupası kazandı? Arjantin en son ne zaman Dünya Kupası aldı? İşte detaylar...

ARJANTİN EN SON NE ZAMAN DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU?

Arjantin en son 1986 yılında Dünya Kupası kazanmıştır. Toplamda 2 Dünya Şampiyonluğu bulunan Arjantin'in diğer Dünya Kupası şampiyonluğu 1978 yılında gerçekleşmiştir.

Dünya Kupası şampiyonları ve şampiyonluk yılları:

  • Brezilya (5): 1958, 1962, 1970, 1994, 2002
  • Almanya (4): 1954, 1974, 1990, 2014
  • İtalya (4): 1934, 1938, 1982, 2006
  • Arjantin (2): 1978, 1986
  • Fransa (2): 1998, 2018
  • Uruguay (2): 1930, 1950
  • İngiltere (1): 1966
  • İspanya (1): 2010

Arjantin en son ne zaman Dünya Kupası kazandı? Arjantin en son hangi yıl Dünya Kupasını aldı?

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