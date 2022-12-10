2022 Dünya Kupası'nda çeyrek final maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugün oynanan Hollanda-Arjantin maçında, maçın normal süresi 2-2 bitti. Şimdi maç uzatmalara gidecek. Futbol severler, Arjantin elendi mi, yarı finale çıkamadı mı? Arjantin 2022 Dünya Kupası'ndan elendi mi, hangi takıma elendi? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan 22. FIFA Dünya Kupası turnuvasıdır. Arjantin elendi mi, yarı finale çıkamadı mı? Arjantin 2022 Dünya Kupası'ndan elendi mi, hangi takıma elendi?

2022 DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BİTİYOR?

Turnuva, 20 Kasım 2022 tarihinde, TSİ 19.00'da, Havr şehrinde ev sahibi Katar'ın Ekvador'a 2-0 mağlup olduğu maç ile başlamıştır ve 18 Aralık 2022 tarihinde, TSİ 18.00'de, Lusail şehrinde oynanacak olan final maçı ile sona erecektir. Turnuvanın sona ereceği 18 Aralık tarihi, aynı zamanda Katar Ulusal Günü'dür.

HOLLANDA - ARJANTİN MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Maçın normal süresi 2-2 bitti. Uzatmalarda da eşitlik bozulmadı. Penaltılara kalan maçta Arjantin 4-3 yenerek yarı finale çıktı.

ARJANTİN ELENDİ Mİ?

Arjantin elenmedi, 2022 Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldi. Arjantin, normal süresi 2-2 biten maçta rakibini penaltılarda 4-3 yenerek adını yarı finale yazdırdı.