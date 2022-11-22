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Arjantin elendi mi? Arjantin 2022 Dünya Kupası'ndan elendi mi?

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Arjantin elendi mi? Arjantin 2022 Dünya Kupası'ndan elendi mi?

Arjantin Dünya Kupası'ndan elendi mi merak ediliyor. Arjantin'in dünyaca ünlü yıldızı Lionel Messi nedeniyle Türkiye'de Dünya Kupası maçlarında Arjantin'i destekleyen çok sayıda futbolsever var. S. Arabistan mağlubiyetinin ardından Arjantin elendi mi? Arjantin Dünya Kupası'ndan elendi mi? Merak edildi.

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Arjantin elendi mi? Arjantin'in dünyaca ünlü yıldızı Lionel Messi nedeniyle Türkiye'de Dünya Kupası maçlarında Arjantin'i destekleyen çok sayıda futbolsever var. S. Arabistan mağlubiyetinin ardından Arjantin elendi mi? Arjantin Dünya Kupası'ndan elendi mi? Merak edildi. İşte detaylar...

ARJANTİN DÜNYA KUPASI'NDAN ELENDİ Mİ?

Arjantin Suudi Arabistan'a 2-1 yenildi ancak Dünya Kupası'ndan elenmedi. Arjantin'in grubunda oynayacağı 2 maç daha bulunuyor. Dünya Kupası grup maçlarının tamamlanmasının ardından Arjantin'in Dünya Kupası'ndaki yolu da netlik kazanacak.

ARJANTİN'İN DÜNYA KUPASI GRUBU

Arjantin elendi mi? Arjantin 2022 Dünya Kupası'ndan elendi mi?

ARJANTİN DÜNYA KUPASI KADROSU

Arjantin 2022 Dünya Kupası aday kadrosu şu isimlerden oluşmaktadır:

Kaleci: Emiliano Martinez (Aston Villa), Geronimo Rulli (Villarreal), Franco Armani (River Plate)

Defans: Nahuel Molina (Atletico Madrid), Gonzalo Montiel (Sevilla), Cristian Romero (Tottenham), German Pezzella (Real Betis), Nicolas Otamendi (Benfica), Lisandro Martinez (Manchester United), Marcos Acuna (Sporting Lizbon), Nicolas Tagliafico (Olimpik Lyon), Juan Foyth (Villarreal)

Orta saha: Rodrigo De Paul (Atletico Madrid), Leandro Paredes (Juventus), Alexis Mac Allister (Brighton), Guido Rodriguez (Real Betis), Alejandro Gomez (Sevilla), Enzo Fernandez (Benfica), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)

Forvet: Angel Di Maria (Juventus), Lautaro Martinez, Joaquin Correa (Inter), Julian Alvarez (Manchester City), Nicolas Gonzalez (Fiorentina), Paulo Dybala (Roma), Lionel Messi (Paris Saint-Germain).

ARJANTİN MİLLİ FUTBOL TAKIMI

Arjantin millî futbol takımı, Arjantin'i ulusal seviyede temsil eden futbol takımıdır. 2 kere FIFA Dünya Kupası'nı kazanmıştır.

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