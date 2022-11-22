Arjantin elendi mi? Arjantin 2022 Dünya Kupası'ndan elendi mi?

Arjantin Dünya Kupası'ndan elendi mi merak ediliyor. Arjantin'in dünyaca ünlü yıldızı Lionel Messi nedeniyle Türkiye'de Dünya Kupası maçlarında Arjantin'i destekleyen çok sayıda futbolsever var. S. Arabistan mağlubiyetinin ardından Arjantin elendi mi? Arjantin Dünya Kupası'ndan elendi mi? Merak edildi.