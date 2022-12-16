2022 Katar Dünya kupası şampiyonu beli oluyor. Arjantin ve Fransa dev finalde kozlarının paylaşacak. Kazınan ekip 2022 Dünya kupası Şampiyonu olacak. Futbol severler Arjantin'in daha önce dünya kupasını kazanıp kazanmadığını merak ediyor. Peki, Peki, Arjantin en son ne zaman Dünya Kupası kazandı? Arjantin Dünya Kupası kazandı mı? Arjantin finale nasıl geldi? Arjantin- Fransa maçı hangi kanalda? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Arjantin en son ne zaman Dünya Kupasını aldı? Arjantin dünya kupası kazandı mı? 2022 Dünya Kupası sahibini buluyor. 18 Aralık Pazar günü son Dünya kupası şampiyonu Fransa ile Arjantin kozlarını paslaşacak .Peki, Arjantin en son ne zaman Dünya Kupası kazandı? Arjantin Dünya Kupası kazandı mı? Arjantin finale nasıl geldi? Arjantin- Fransa maçı hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

ARJANTİN DÜNYA KUPASINI KAZANDI MI?

Daha önce Arjantin 1978 ve 1986'da, Fransa ise 1998 ve 2018'de Dünya Kupası'nı kazanmıştı. Fransa, 60 yıl sonra dünya şampiyonluğu unvanını koruyan ilk ülke olmak istiyor. Dünya Kupası'nı daha önce sadece İtalya ve Brezilya üst üste ikişer kez kazanabilmişti. İtalya 1934 ve 1938'de, Brezilya da 1958 ve 1962'de bu başarıya imza atmıştı.

ARJANTİN FİNALE NASIL GELDİ?

Turnuvaya şok bir mağlubiyetle başlayan Arjantin, Suudi Arabistan karşısında yenilerek taraftarlarını hayal kırıklığına uğratmıştı. Ardından Polonya ve Meksika galibiyetleri alan Arjantin 6 puanla grubunu ilk sırada tamamlamayı başardı. Son 16 turunda Avustralya ile eşleşen Arjantin bu karşılaşmadan da 2-1 galip ayrılarak çeyrek finale kaldı. Çeyrek finalde ise Hollanda'yı penaltı atışlarıyla geçen Arjantin adını yarı finale yazdırmayı başardı. Yarı finalde Hırvatistan karşısında zorlanmayan Arjantin 3-0'lık net bir skorla final biletini alan ilk takım oldu.

FRANSA'NIN FİNALE NASIL GELDİ?

Fransa ise turnuvanın başından bu yana birçok futbolseverin favorisi arasında yer aldı. Benzema'nın sakatlığı nedeniyle önemli bir görev üstlenen Giroud ve arkadaşları rakiplerini birer birer yendiler. Avustralya, Tunus ve Danimarka'nın olduğu grubu 6 puanla lider tamamlayan Fransa son 16 turunda ise Polonya'yı 3-1'le geçti. Çeyrek finalde İngiltere'yi 2-1 yenerek adını yarı finale yazdıran Fransa, yarı finalde ise turnuvanın sürpriz ekibi Fas ile karşı karşıya geldi. Fransızlar erken buldukları golle uzun süre maçı 1-0 götürdü Fas'ın peş peşe atakları karşısında Fransa zorlansa da karşılaşmanın 79. Dakikasında gelen ikinci gol Fransa'yı rahatlattı. Fas'ı 2-0 yenen Fransa final biletini alarak Arjantin'in rakibi oldu.

DÜNYA KUPASI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Arjantin- Fransa arasında gerçekleştirilecek olan 2022 FIFA Dünya kupası finali, 18 Aralık Pazar günü oynanacak ve kazanan taraf dünya şampiyonu olacak.

DÜNYA KUPASI FİNAL MAÇI HANGİ KANALDAN YAYINLANACK?

Arjantin ile Fransa'nın karşılaşacağı 2022 FIFA Dünya kupası finali, 18 Aralık Pazar günü saat 18.00 da oynanacak-.Dev karşılaşma TRT 1 den naklen ve şifresiz yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

ARJANTİN: Martinez 4. Montiel, 13. Romero, 19, Otamendi, 3. Tagliafico — 7. De Paul, 24. Fernandez, 20. Mac Allister10. Messi9. Alvarez, 17. Gomez

FRANSA : Lloris; Kounde, Varane, Upamecano, T. Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembele, Griezmann, Mbappe; Giroud