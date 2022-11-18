Dünya kupası karşılaşmalarında yer alacak olan Arjantin Dünya Kupası kadrosunda kimler var? Sorusu, sporseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Bu haberimizde merak edenler için Arjantin Dünya Kupası oyuncuları kim? Sorusunu yanıtladık. Peki, Arjantin Dünya Kupası kadrosunda kimler var? Arjantin Dünya Kupası oyuncuları kim? 2022 Arjantin Dünya Kupası kadrosu!

Dünya kupasında karşılaşacak olan takımların kadroları futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Birçok futbolsever Arjantin Dünya Kupası kadrosunda kimler var? Sorusunu merak ediyor ve araştırıyor. Dünya kupasında kıyasıya mücadele edece olan Arjantin Dünya Kupası kadrosu oyuncuları kim? Peki, Arjantin Dünya Kupası kadrosunda kimler var? Arjantin Dünya Kupası oyuncuları kim? 2022 Arjantin Dünya Kupası kadrosu!

ARJANTİN DÜNYA KUPASI KADROSUNDA KİMLER VAR

Dünya kupası karşılaşmalarında yer alacak olan Arjantin'in kadrosunda yer alacak olan isimler şu şekilde;

2022 Arjantin Dünya Kupası kadrosu

Kaleci: Emiliano Martinez (Aston Villa), Franco Armani (River Plate), Geronimo Rulli (Villarreal)

Defans: Gonzalo Montiel (Sevilla), Nahuel Molina (Atletico Madrid), German Pezzella (Real Betis), Cristian Romero (Tottenham Hotspur), Nicolas Otamendi (Benfica), Lisandro Martinez (Manchester United), Juan Foyth (Villarreal), Nicolas Tagliafico (Lyon), Marcos Acuna (Sevilla)

Orta saha: Leandro Paredes (Juventus), Guido Rodriguez (Real Betis), Enzo Fernandez (Benfica), Rodrigo De Paul (Atletico Madrid), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alejandro Gomez (Sevilla), Alexis Mac Allister (Brighton & Hove Albion)

Forvet: Paulo Dybala (Roma), Lionel Messi (Paris Saint-Germain), Angel Di Maria (Juventus), Nicolas Gonzalez (Fiorentina), Joaquin Correa (Inter), Lautaro Martinez (Inter), Julian Alvarez (Manchester City)