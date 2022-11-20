Arjantin Dünya Kupası kadrosu 2022! Arjantin dünya kupası kadrosunda kimler var? Arjantin milli takımı kadrosu!
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Arjantin Dünya Kupası kadrosu merak ediliyor. Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'na günler kala milli takımların kadroları da belli olmaya başladı. Şüphesiz kadrosu en çok merak edilen takımların başında Arjantin geliyor. Arjantin aday kadrosu isimleri! Arjantin milli takımı aday kadrosu merak ediliyor. Peki, Arjantin dünya kupası kadrosu kimler var? İşte, Arjantin 2022 Dünya Kupası kadrosu haberimizde...
Arjantin Dünya Kupası kadrosu! Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'na günler kala milli takımların kadroları da belli olmaya başladı. Şüphesiz kadrosu en çok merak edilen takımların başında Arjantin geliyor. Arjantin aday kadrosu isimleri! Arjantin milli takımı aday kadrosu merak ediliyor. Peki, Arjantin dünya kupası kadrosu kimler var? İşte, Arjantin 2022 Dünya Kupası kadrosu haberimizde...
ARJANTİN DÜNYA KUPASI KADROSU
Arjantin 2022 Dünya Kupası aday kadrosu şu isimlerden oluşmaktadır:
Kaleci: Emiliano Martinez (Aston Villa), Geronimo Rulli (Villarreal), Franco Armani (River Plate)
Defans: Nahuel Molina (Atletico Madrid), Gonzalo Montiel (Sevilla), Cristian Romero (Tottenham), German Pezzella (Real Betis), Nicolas Otamendi (Benfica), Lisandro Martinez (Manchester United), Marcos Acuna (Sporting Lizbon), Nicolas Tagliafico (Olimpik Lyon), Juan Foyth (Villarreal)
Orta saha: Rodrigo De Paul (Atletico Madrid), Leandro Paredes (Juventus), Alexis Mac Allister (Brighton), Guido Rodriguez (Real Betis), Alejandro Gomez (Sevilla), Enzo Fernandez (Benfica), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)
Forvet: Angel Di Maria (Juventus), Lautaro Martinez, Joaquin Correa (Inter), Julian Alvarez (Manchester City), Nicolas Gonzalez (Fiorentina), Paulo Dybala (Roma), Lionel Messi (Paris Saint-Germain).
ARJANTİN MİLLİ FUTBOL TAKIMI
Arjantin millî futbol takımı, Arjantin'i ulusal seviyede temsil eden futbol takımıdır. 2 kere FIFA Dünya Kupası'nı kazanmıştır.