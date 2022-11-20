Arjantin Dünya Kupası kadrosu 2022! Arjantin dünya kupası kadrosunda kimler var? Arjantin milli takımı kadrosu!

Arjantin Dünya Kupası kadrosu merak ediliyor. Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'na günler kala milli takımların kadroları da belli olmaya başladı. Şüphesiz kadrosu en çok merak edilen takımların başında Arjantin geliyor. Arjantin aday kadrosu isimleri! Arjantin milli takımı aday kadrosu merak ediliyor. Peki, Arjantin dünya kupası kadrosu kimler var? İşte, Arjantin 2022 Dünya Kupası kadrosu haberimizde...