Messi, kariyerindeki son Dünya Kupası'nda ilk maçına bugün çıkacak. Şampiyonluk hedefleyen Lionel Messi'li Arjantin, C Grubu'nda Suudi Arabistan'la, finale de ev sahipliği yapacak Lusail Stadı'nda karşılaşacak. Peki, Arjantin'de Messi oynuyor mu? Dünya Kupası Arjantin ilk 11'i açıklandı mı?

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C Grubu'nda ilk heyecan, Arjantin ile Suudi Arabistan arasında oynanacak. Elbette bu mücadelede gözler, kariyerindeki son Dünya Kupası'nı kazanmak isteyen Lionel Messi'de olacak Arjantin'de Messi oynuyor mu? Dünya Kupası Arjantin ilk 11'i açıklandı mı?

ARJANTİN - SUUDİ ARABİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

Arjantin-Suudi Arabistan Maçı, 22 Kasım Salı günü oynanacak. Arjantin-Suudi Arabistan Maçı, saat 13:00'te başlayacak. Arjantin ile Suudi Arabistan arasındaki 2022 Dünya Kupası maçı, TRT 1'den canlı yayınlanacak.

ARJANTİN - SUUDİ ARABİSTAN MAÇI ŞİFRESİZ İZLENİYOR MU?

Arjantin ile Suudi Arabistan arasındaki 2022 Dünya Kupası maçı, TRT 1'den şifresiz yayınlanacak.

ARJANTİN MUHTEMEL 11

23 Emiliano Martinez

8 Marcos Acuna

13 Cristian Romero

19 Nicolas Otamendi

26 Nahuel Molina

5 Leandro Paredes

7 Rodrigo De Paul

20 Alexis Mac Allister

10 Lionel Messi

11 Angel Di Maria

22 Lautaro Martinez

SUUDİ ARABİSTAN MUHTEMEL 11

21 Mohammed Al Owais

4 Abdulelah Al Amri

5 Ali Al-Boleahi

13 Yasir Al Shahrani

7 Salman Al-Faraj

12 Saud Abdulhamid

8 Abdulelah Al Malki

11 Saleh Al-Shehri

10 Salem Al-Dawsari

23 Mohamed Kanno

9 Firas Al-Buraikan