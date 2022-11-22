Arjantin'de Messi oynuyor mu? Dünya Kupası Arjantin ilk 11'i açıklandı mı?
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Messi, kariyerindeki son Dünya Kupası'nda ilk maçına bugün çıkacak. Şampiyonluk hedefleyen Lionel Messi'li Arjantin, C Grubu'nda Suudi Arabistan'la, finale de ev sahipliği yapacak Lusail Stadı'nda karşılaşacak. Peki, Arjantin'de Messi oynuyor mu? Dünya Kupası Arjantin ilk 11'i açıklandı mı?
C Grubu'nda ilk heyecan, Arjantin ile Suudi Arabistan arasında oynanacak. Elbette bu mücadelede gözler, kariyerindeki son Dünya Kupası'nı kazanmak isteyen Lionel Messi'de olacak Arjantin'de Messi oynuyor mu? Dünya Kupası Arjantin ilk 11'i açıklandı mı?
Arjantin-Suudi Arabistan Maçı, 22 Kasım Salı günü oynanacak. Arjantin-Suudi Arabistan Maçı, saat 13:00'te başlayacak. Arjantin ile Suudi Arabistan arasındaki 2022 Dünya Kupası maçı, TRT 1'den canlı yayınlanacak.
Arjantin ile Suudi Arabistan arasındaki 2022 Dünya Kupası maçı, TRT 1'den şifresiz yayınlanacak.
23 Emiliano Martinez
8 Marcos Acuna
13 Cristian Romero
19 Nicolas Otamendi
26 Nahuel Molina
5 Leandro Paredes
7 Rodrigo De Paul
20 Alexis Mac Allister
10 Lionel Messi
11 Angel Di Maria
22 Lautaro Martinez
21 Mohammed Al Owais
4 Abdulelah Al Amri
5 Ali Al-Boleahi
13 Yasir Al Shahrani
7 Salman Al-Faraj
12 Saud Abdulhamid
8 Abdulelah Al Malki
11 Saleh Al-Shehri
10 Salem Al-Dawsari
23 Mohamed Kanno
9 Firas Al-Buraikan