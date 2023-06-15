Güney Amerika'nın favorisi ve Messi'nin takımı Arjantin, Avustralya ile karşılaşacak. Futbolseverlerin merakla beklediği maç hakkında Arjantin Avustralya maçı hangi kanalda? Arjantin Avustralya maçı ne zaman? Arjantin Avustralya maçı canlı izle! soruları soruluyor.

Uluslararası Hazırlık Maçları kapsamında iki takım karşılaşacak. Peki, Arjantin Avustralya maçı hangi kanalda? Arjantin Avustralyamaçı ne zaman? Arjantin Avustralya maçı canlı izle! İşte detaylar…

ARJANTİN AVUSTRALYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Arjantin ile Avustralya 2023 Uluslararası Hazırlık Maçları 1. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Maç Türkiye'de herhangi bir kanalda yayınlanmazken, ilgili sitelerde canlı takip yoluyla maçı takip edebilirsiniz.

ARJANTİN AVUSTRALYA MAÇI NE ZAMAN? CANLI İZLE!

Arjantin ile Avustralya 2023 Uluslararası Hazırlık Maçları 1. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Büyük maç bugün 15 Haziran 2023 saat 14.00'te Workers Stadyumunda oynanacak.