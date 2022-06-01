Arjantin 2022 milli takım kadrosu! Arjantin'in FIFA 2022 aday kadrosunda kimler var? - Haberler

EURO 2020 şampiyonu İtalya ile Copa America şampiyonu Arjantin karşı karşıya geliyor. 3.kez düzenlenecek olan Büyük Final'de dünya futbolunun iki devi kozlarını paylaşacak. Maç saat 21.45'te başlayacak ve S Sport'tan naklen yayınlanacak. Arjantin 2022 milli takım kadrosu! Arjantin'in FIFA 2022 aday kadrosunda kimler var?

ARJANTİN FIFA 2022 ADAY KADROSU

Kaleci: Emiliano Martinez (Aston Villa), Franco Armani (River Plate), Juan Musso (Atalanta), Geronimo Rulli (Villarreal)

Defans: Gonzalo Montiel (Sevilla), Juan Foyth (Villarreal), German Pezzella (Betis), Nehuen Perez (Udinese), Cristian Romero (Tottenham), Nicolas Otamendi (Benfica), Lisandro Martinez (Ajax), Marcos Senesi (Feyenoord), Nicolas Tagliafico (Ajax), Marcos Acuna (Sevilla)

Orta saha: Guido Rodriguez (Betis), Alexis Mac Allister (Brighton), Rodrigo De Paul (Atletico Madrid), Exequiel Palacios (Leverkusen), Giovani Lo Celso (Villarreal), Alejandro Gomez (Sevilla)

Forvet: Angel Di Maria (PSG), Paulo Dybala (Juventus), Lionel Messi (PSG), Lautaro Martinez (Inter), Julian Alvarez (River Plate), Joaquin Correa (Inter), Nicolas Gonzalez (Fiorentina), Angel Correa (Atletico Madrid)

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