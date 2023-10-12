Arıza Yapan Otomobilin Üzerine Yatan Kişi Ayaklarıyla İtildi

Adana'nın Kozan ilçesinde, arıza yapan otomobili, arkasında ilerleyen otomobilin üzerine yatan kişi ayaklarıyla iterek, çalışmasına yardımcı oldu. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

ADANA'nın Kozan ilçesinde, arıza yapan otomobili, arkasında ilerleyen otomobilin üzerine yatan kişi ayaklarıyla iterek, çalışmasına yardımcı oldu. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Kozan ilçesi Remzi Oğuz Arık Bulvarı'nda arıza yapan otomobilin sürücüsü, arkadaşlarından yardım istedi. Çekme halatı bulamayan arkadaşları, 2 otomobilin arasına 1 kişiyi koyarak çözüm buldu. Arıza yapan araç, arkasında ilerleyen otomobilin üzerine yatan çocuk tarafından itildi. Bir süre bu şekilde ilerledikten sonra çalışmaya başlayan otomobilin sürücüsü, yoluna devam etti. O anlar, çevredekilerin cep telefonuyla görüntülendi.