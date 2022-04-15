Nursel Köse kimdir? Nursel Köse kaç yaşında, ,nereli, gerçek adı ne?
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Show Tv'nin sevilen dizisi Arıza dizisine bomba transer yapıldı! Tolga Sarıtaş, Ayça Ayşin Turan, Olgun Toker, Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimlerin yer aldığı Arıza dizisine sürpriz isim dahil edildi. Peki, Arıza dizisine katılan Nursel Köse kimdir? Nursel Köse kaç yaşında, gerçek adı ne? İşte detaylar...
Nursel Köse kimdir? Başrollerinde Tolga Sarıtaş, Ayça Ayşin Turan, Olgun Toker, Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimlerin yer aldığı Show Tv'nin aksiyon dolu dizisi Arıza'ya sürpriz bir isim dahil edildi. Nursel Köse diziye dahil edildi. Arıza dizi tüm aksiyonu ile devam ediyor. Diziye yeni isimler dahil edilerek heyecan sürüyor. Son olarak diziye Avlu dizisinde canlandırdığı Kudret karakteri ile akıllara kazınan Nursel Köse dahil edildi.
NURSEL KÖSE KİMDİR?
Nursel Köse 29 Mart 1961 Malatya doğumludur. Almanya'da Mimarlık okuyan Nursel Köse orada tiyatroya dair pek çok işe imza attı. Nursel Köse Almanya'da kadınlardan oluşan DieBodenkosmetikerinnen (Yer Kozmetikçileri) adında bir kabare kurdu. Festivallerinden ödüllü oyuncularından olan Nursel Köse pek çok dizi ve filmde yer aldı.
Yer Aldığı Diziler;
SOKO Köln
Sessiz gece
Köprü
Kavak Yelleri
Kartallar Yüksek Uçar
Die Familienanwältin
Kalpsiz Adam
Tatort
Großstadtrevier
Mordkommission Istanbul
Kış Masalı
Çok Güzel Hareketler Bunlar
Al Yazmalım
Kötü Yol
München 7
Paramparça
Avlu
Güvrcin