Arina Fedorovtseva kimdir? Fenerbahçe'nin voleybolcusu Arina Fedorovtseva kaç yaşında, nereli, boyu kaç, mesleği ne, evli mi, sevgilisi var mı?

Fenerbahçe'nin yıldız voleybolcusu Arina Fedorovtseva kimdir merak ediliyor. Gündemde yer alan voleybolcuların başında gelen Arina Fedorovtseva aslen nereli, hangi mevkide oynuyor, hangi takımda oynuyor? Arina Fedorovtseva kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç? Arina Fedorovtseva'nın hayatı ve biyografisi sizlerle...

Fenerbahçe Opet'in Rus yıldızı Arina Fedorovtseva, ülkesinin basınına Türkiye'deki tecrübelerinden bahsettiği bir röportaj verdi. Peki, Arina Fedorovtseva kimdir? Fenerbahçe'nin voleybolcusu Arina Fedorovtseva kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, sevgilisi var mı? İşte detaylar...

ARİNA FEDOROVTSEVA KİMDİR?

Arina Sergeyevna Fedorovtseva (d. 19 Ocak 2004), Fenerbahçe Opet ve Rusya millî takımında oynayan Rus profesyonel voleybolcu. Rus kürek sporcusu Sergey Fedorovtsev'in kızıdır.

Arina Fedorovtseva doğum tarihi : 19 Ocak 2004

Arina Fedorovtseva kaç yaşında : 18 yaşında

Arina Fedorovtseva mesleği ne : Voleybolcu

Arina Fedorovtseva hangi takımda oynuyor : Fenerbahçe Opet

Arina Fedorovtseva nereli : Rusya

Arina Fedorovtseva boyu kaç : 1,90 metre

Arina Fedorovtseva forma numarası : 10

2004'te doğan Fedorovtseva, bir süre yüzücülük yaptıktan sonra voleybola başladı. Dinamo Kazan'ın alt yaş kategorilerinde forma giymeye başlayan Fedorovtseva, 2019'dan itibaren A takımda oynamaya başladı. Rus millî voleybol takımında da küçük yaş kategorilerinden beri forma giyen Fedorovtseva, 2021 itibarıyla millî düzeyde de A takımda oynamaya başlamıştır.

2021-22 sezonu için Türkiye'de Fenerbahçe Opet ile sözleşme imzaladı.

Başarıları

Kulüp

Superliga (Rus Voleybol Ligi): 2019-20

Coppa di Russia (Rus Voleybol Kupası): 2019, 2020

Supercoppa Russa (Rusya Süper Kupası): 2020

2021 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası üçüncülüğü: 2021

Millî (küçük yaş kategorileri)

2019 CEV Avrupa U16 Voleybol Şampiyonası: Bronz madalya

2020 CEV Avrupa U17 Voleybol Şampiyonası: Altın madalya

Bireysel