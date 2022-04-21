Arılarla ilgili ilginç bilgiler! Arı sokmasına ne iyi gelir? Bal arıları ile ilgili hadis ve ayet var mı? Arılar hakkında ilginç bilgiler nelerdir?

AĞRI (Haberler.com) - Balın mimarları olan arılarla ilgili ilginç bilgiler nedir merak ediliyor. Arı sokmasına ne iyi gelir? Arı sokarsa ne yapılmalı? Bal arıları ile ilgili bilgiler nelerdir? Arılar ile ilgili ilginç bilgiler nedir? Arılar hakkında bilinen 9 ilginç bilgiyi sizler için derledik. Arılar hakkında ilginç bilgilerin tamamına, hiç bir yerde duymadığınız bilgilerin tamamına yazımızdan bakabilirsiniz.

ARI NEDİR?

Arı, zar kanatlılar takımına mensup Apoidea familyasını oluşturan tüm böcek türlerine verilen addır. Türk Dil Kurumu'na göre arı "Zar kanatlılardan, bal ve bal mumu yapan, iğnesiyle sokan böcek (Apis mellifica)." anlamına gelmektedir. Arı kelimesinin diğer anlamları ise "temiz, günahsız, yabancı şeylerden arınmış" demektir.

ARILAR HAKKINDA İLGİNÇ BİLGİLER NELERDİR?

- Yeryüzünün ilk canlıları arılar olduğu bilinmektedir.

- Bir bal arısı saniyede 230 defa kanat çırpmaktadır.

- Sadece dişi arılar sokmaktadır. Çünkü sadece dişi arıların iğnesi mevcuttur.

- Arılar, insanların yiyebilecekleri tek gıda üreten tek böcek türü olarak bilinmektedir.

- Arıların 6 bacağı bulunur.

- Arıların toplam 5 gözü bulunur.

- Arıların 2 çift kanatları, bir nektar keseleri ve bir de mideleri vardır.

- Bal arılarında 170 koku alıcısı bulunmaktadır.

- En çalışkan hayvan arılardır. Arılar yarım kilo bal için 2 milyon çiçeği gezmesi gerekmektedir.

ARI SOKMASINA NE İYİ GELİR?

Arı sokmasından ve iğnenin çıkarılmasından sonra şişme, kızarıklık ve ağrının azalması için bitkisel ve doğal yöntemler uygulanabilir. Arı sokmasına birçok madde iyi gelebilir. Bunların başında amonyak, yoğurt, bal, sirke, diş macunu ve sarımsak gibi maddeler vardır. Şimdi kısaca inceleyelim.

Bal:

Bal, arı sokmalarına karşı çok sık kullanılan bir yöntemdir. Ağrı ve kaşıntı hissinin azalmasında etkili olan bal antiseptik özelliği sayesinde arı sokmasına karşı etkili olacaktır.

Sirke:

Arı sokmalarına karşı uygulanan bir diğer etkili yöntem ise sirkedir. Özellikle elma sirkesi arı sokmalarında sıkça uygulanmaktadır. 15 dakika sirke dolu kapta beklettiğiniz pamuğu arının soktuğu bölgeye uygulamanız halinde ağrı ve kaşıntının geçmesine yardımcı olacaktır.

Karbonat Çözeltisi:

2 tatlı kaşığı karbonat birkaç damla su yardımıyla balçık kıvamına getirilir ve arının soktuğu bölgeye uygulanır. 15 dakika bekledikten sonra fayda sağlayacaktır.

Amonyak:

Arı sokmalarında en etkili ve bilinen eczanelerden kolayca erişilecek olan amonyaktır. Amonyağı pamuk yardımıyla yaranın üzerine uygulamak, mikropların ve bakterilerin yok olmasına neden olacağından zehrin etkisini azaltacak, ferahlatıcı özelliği ile şişliğe ve kızarıklığa karşı oldukça faydalı olacaktır.

Yoğurt:

Zehirlenmeye karşı oldukça etkili olduğu yoğurdun yanık ve arı sokmalarına karşı da faydalı olduğu bilinmektedir. Arı sokmasından sonra yara üzerine yoğurt uygulanması halinde şişlik, ağrı ve kızarıklığın azaldığını göreceksiniz.

Diş Macunu:

Diş macunu uygulaması için önce diş macununun florür ve mentol içerdiğinden emin olmalısınız. Diş macunu içerisindeki florür ve mentol şişliğin ve kızarıklığın azalmasında oldukça faydalı olacaktır. Bu uygulama birçok kez tekrarlanabilir.

Sarımsak:

Antiseptik özellikli sarımsak havanda ezilerek uygulanması halinde kaşıntı ve şişliğe karşı etkili olacak, iltihap oluşumunu engelleyecektir.

Bal arısı

ARILARLA İLGİLİ AYET VE HADİS VAR MI?

Arılarla ilgili Kur'an-ı Kerim'de sure vardır. Nahl Suresi'ndeki Nahl "Bal arısı" anlamına gelmektedir.

Nahl Suresi'nin 68. ve 69. ayetleri bal arılarından bahsetmektedir.

NAHL SURESİ 68. VE 69. AYETLERİ ARAPÇASI VE MEALİ

Nahl Suresi 68. ayet meali : Ve rabbin bal arısına şöyle ilham etti: "Dağlardan, ağaçlardan ve insanların kurdukları çardaklardan kendine yuvalar edin.

Nahl Suresi 69. ayet meali : Sonra her türlü besleyici ürünlerden ye; rabbinin koyduğu kanunlara boyun eğerek çizdiği yollardan git!" Onların karınlarından, farklı renk ve çeşitlerde şerbet (kıvamında bir sıvı) çıkar ki onda insanlara şifa vardır. İşte bunda da düşünen bir topluluk için açık delil bulunmaktadır.

Ek olarak arılarla ilgili hadisi şerif de bulunmaktadır.

Peygamber Efendimiz (S.A.V.) şöyle buyurmuştur:

"Üç şeyde şifa vardır: Bal şerbeti içmekte, kan aldırmakta ve ateşle dağlamakta. Fakat ümmetimi zarûrî bir ihtiyaç olmadıkça ateşle dağlamaktan men ederim."

(Buhari, Tıb 3)

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