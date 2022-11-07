Singapur Gıda Ajansı (SFA), yasaklı maddeler bulunduğu gerekçesiyle Türkiye'den ihraç edilen "Arifoğlu" markalı 3 ürün için toplatma kararı aldı. Bunun ardından vatandaşlar, Arifoğlu sahibi kim? Arifoğlu Baharat kimin, sahibi kimdir? Arifoğlu Baharat Türk malı mı, yerli mi, ürünleri nelerdir? merak etmişti. İşte detaylar...

Gündemde yer alan markalar arasında Arifoğlu geliyor. Singapur Gıda Ajansı (SFA), Arifoğlu Baharat'ın Türkiye'den ithal edilen üç ürününde, gıdalarda kullanılması yasaklı olan endüstriyel renklendiriciler tespit edildiğini duyurdu. Konu hakkında firmadan resmi açıklama geldi. Peki, Arifoğlu sahibi kim? Arifoğlu Baharat kimin, sahibi kimdir? Arifoğlu Baharat Türk malı mı, yerli mi, ürünleri nelerdir? Arifoğlu ürünleri nelerdir? Arifoğlu %100 yerli mi? Bilgiler sizlerle...

ARİFOĞLU NE ZAMAN KURULDU?

Arifoğlu, Tarihi Mısır Çarşısı'nda 1944 yılında herkesin güvenle tüketebileceği doğal lezzetleri sofralara sunmak üzere yola çıktı. Dünden bugüne değişmeyen çalışma prensipleri ile Arifoğlu kalitesi, ürün temininden üretime, paketlemeden dağıtıma ve sunuma değin her aşamada yüzde yüz müşteri memnuniyeti ilkesi temelinde hayata geçmektedir. Yüzlerce çeşit ürünü milyonlarca insana ulaştıran Arifoğlu, ticari faaliyetini bugün İstanbul Avcılar merkez ve Gaziantep Nurdağı tesislerinde sürdürmektedir.

Başta baharat ve bitki çayları olmak üzere bitkisel yağlardan pekmeze, organik ürünlerden arı ürünlerine uzanan geniş yelpazemizi soslar, salçalar, macunlar ve doğal kozmetik ürünleriyle her geçen gün genişletmeye devam ediyoruz.

Üreticiden sofralara kadar uzanan süreçte ürettiklerimizin en sağlıklı biçimde korunarak, kaliteli ve güvenilir bir şekilde sizlere ulaşması hedefi ile Türkiye'de ve Dünya'da yüzlerce satış noktasındaki Arifoğlu ürünlerinin, milyonlarca kişinin öncelikli tercihi olmayı hak etmesi için gayret ediyoruz.

1944 yılında yaktığımız bu hizmet ateşini şimdi aynı heyecan ile ve yenilenen yüzümüzle internette de siz kıymetli müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz.

ARİFOĞLU SAHİBİ KİMDİR? ARİFOĞLU TÜRK MALI MI?

Arifoğlu %100 Türk Markası'dır. Arifoğlu Sahipleri aslen Trabzonludur. Arifoğlu markası aslında ailenin soyisminden gelmektedi. Arifoğlu ilk olarak Mısır Çarşısı'nda 1944 yılında baharatçı mağazası olarak açılmıştır. Halen Mısır çaşısı'nda 2 mağazası bulunan Arifoğlu tüm faliyetlerini İstanbul/Avcılar daki tesislerinden sürdirmektedir.