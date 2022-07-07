2022 yılında Kurban Bayramı arife günü 8 Temmuz, bayram ise 9-12 Temmuz arasında denk geliyor. Bayram süresinde toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Peki, Arife günü ve bayramda toplu taşıma ücretsiz mi olacak? Kurban Bayramı tatilinde otobüs, metro, metrobüs, vapur, Marmaray bedava mı? İşte detaylar haberimizde...

KURBAN BAYRAMINDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İETT, 9 Temmuz Cumartesi gününden itibaren 9 gün boyunca bayram tarifesine geçiyor. 4 günlük bayram süresi boyunca da İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz olacak.

BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ 2022?

İstanbul

İETT İstanbul'dan yapılan açıklamada Kurban Bayramı toplu taşıma seferlerinde bayram düzenlemesi yapıldığı belirtildi ve Kurban Bayramı'nda 4 gün boyunca İstanbul'da toplu ulaşımda ulaşımın ücretsiz olduğu bildirildi.

Metrobüs hattında da tatilin son günü hariç seferler Cumartesi günü planına göre düzenlenecek. İstanbul'da toplu taşıma 9 günlük tatilin Kurban Bayramı'na denk gelen 4 gününde ücretsiz yapılacak. 9 günlük tatil dönemine gelen 15 Temmuz günü de, resmi bayram olduğu için seferler ücretsiz yapılacak.

Ankara

EGO Genel Müdürlüğü toplu taşıma araçları (otobüs, metro, ANKARAY ve Teleferik) ile Kurban Bayramı süresince 9-10-11-12 Temmuz 2022 tarihlerinde ücretsiz hizmet verecek.

Bayramda toplu taşımaların kullanımının ücretsiz olmasına yönelik İzmir ve Adana gibi diğer illerden henüz açıklama gelmedi. Yeni detaylar geldikçe haberimizde yer alacak.