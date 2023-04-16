Ramazan ayının bitmesine sayılı günler kala arefe günü tatil mi 2023 ve Ramazan Bayram tatili kaç gün 2023 olacağı merak ediliyor. Her yıl değişiklik gösteren Ramazan Bayramı hangi gün, kaç gün tatil olduğu araştırılıyor. Arefe günü tatil mi 2023 ve arefe günü yarım gün mü soruları gündeme geliyor. Peki, Arife günü resmi tatil mi? Arife günü yarım gün mü, tam gün mü? 20 Nisan resmi tatil mi?

2023 resmi tatiller ne zaman ve dini bayramlar kaç gün tatil olduğu gündeme geliyor. Arefe günü tatil mi 2023 ve Ramazan Bayram tatili kaç gün 2023 olduğu merak ediliyor. On bir ayın sultanı olan Ramazan, Hicrî takvime göre 9. ay ve İslam dininin inancına göre Peygamber Muhammed'e Kur'an ayetlerinin inmeye başladığı, aynı zamanda Müslümanlarca oruç tutulmaya ve Terâvih Salat'ına başlanılan aydır. Arife günü resmi tatil mi? Arife günü yarım gün mü, tam gün mü? 20 Nisan resmi tatil mi? Detaylar haberimizdedir…

ARİFE GÜNÜ TATİL Mİ?

Arife günü 20 Nisan 2023 Perşembe gününe denk gelmektedir. Yarım gün olan Arife günü tatili ile birlikte, Ramazan Bayramı tatili resmi olarak 3,5 gün tatil oluyor.

RAMAZAN BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

2023 yılında Ramazan Bayramı, 21 Nisan Cuma günü başlıyor ve 23 Nisan Pazar günü sona eriyor. Ramazan Bayramı, 21-23 Nisan arasındadır.