Arife günü kargolar çalışıyor mu 2022? Arife günü kargolar çalışır mı? Bayramda ve arife günü PTT ve kargo şirketleri açık mı?

Arife günü ve bayramda kargolar çalışıyor mu sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Bayramda kargolar çalışıyor mu, Arife günü kargolar çalışıyor mu? Kargo firmaları bayramda çalışıyor mu? Arife günü kargolar açık mı? İşte detaylar haberimizde...

KARGOLAR BAYRAMDA ÇALIŞIYOR MU?

Kargolar bayramda çalışıyor mu sorusu, 4 buçuk günlük bayram sürecinin bir kısmının hafta içine denk geliyor olması dolayısıyla merak edilmeye başlandı. Geçtiğimiz yıllarda kargo firmaları, bayram süresince kapalı tutulmuştu. Bu yıl da pek çok kargo acentesi bayram tatili boyunca kapalı tutulacak. Ancak detaylı bilgi almak için kargo firmanızla görüşmeniz daha sağlıklı olacaktır.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı arife günü bu yıl 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar 8 Temmuz Cuma günü yarım gün çalışacak. 9 Temmuz Cumartesi günü ise bayramın 1. günü. Bayram 12 Temmuz Salı gününe kadar devam edecek.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı tatili kaç gün sorusunun yanıtı, Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama sonrasında belli oldu. Bu yıl Kurban Bayramı tatili 9 Temmuz Cumartesi günü başlayıp 17 Temmuz Pazar gününe kadar sürecek. Vatandaşlar 9 günlük bir tatil yapacak.

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