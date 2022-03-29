Arif Verimli, Müge Anlı'ya ne dedi?

Yıllarca birlikte çalıştığı Müge Anlı'nın programında ayrılmasıyla gündemden düşmeyen Arif Verimli, konuk olduğu programda Anlı için zehir zemberek sözler söyledi. Anlı'nın programı iyi yönetemediğini söyleyen Verimli, "Beni çok kırdı, artık bir kıymeti yok benim için. Müge beni sevseydi bunları yapmazdı" dedi.

ARİF VERİMLİ, MÜGE ANLI'YA NE DEDİ?

Yasemin Özçelik'in sunduğu YouTube programına konuk olan ünlü psikiyatri uzmanı Prof. Dr. Arif Verimli, 14 yıl boyunca çalıştığı Müge Anlı'nın programından neden ayrıldığını ilk kez açık yüreklilikle itiraf etti. Kırgınlık yaşadığı kişilerin olduğundan bahseden Verimli, "Samimi cevap vermek gerekirse kırgınım. Hiç ilgisi olmayan bir insan sizin konunuzla ilgili ahkam keserse ne yaparsınız? Ben buna bozuldum. Ve Müge'nin de bu hareketi destekleyen, arka çıkan hareketine bozuldum. Çıktım, gittim. Şevki Sözen Bey her gün alanıma giriyordu. Rica ettik, tartıştık, hiç dinlemedi" dedi.

"MÜGE ANLI'NIN DA ŞEVKİ SÖZEN'İN DE BENİM İÇİN KIYMETİ YOK"

Verimli, "Peki burada daha çok kırgın olduğunuz kişi kim? Müge Anlı mı yoksa Şevki Bey mi?" sorusuna ise "Artık ikisinin de hiç kıymeti yok benim için. Müge Anlı'nın programı iyi yönetemediği kanaatindeyim. O olaydan sonra hiç karşı karşıya gelmedik, mesajlaştık sadece. Müge Anlı beni sevseydi böyle yapmazdı" cevabını verdi.

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