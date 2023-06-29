Arif V 216 nerede çekildi? Hangi il ve ilçede çekildi? Arif V 216 film çekimleri nerede yapıldı?
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Bugün Star TV'de Arif V 216 filmi ekranlara gelecek. Filmi izleyenler filmin nerede ve hangi il-ilçede çekildiğini merak etti. Peki, Arif V 216 nerede çekildi? Hangi il ve ilçede çekildi? Arif V 216 film çekimleri nerede yapıldı? İşte detaylar...
Arif V 216, yönetmenliğini Kıvanç Baruönü'nün yaptığı ve senaryosunu Cem Yılmaz'ın yazdığı Türk komedi filmi. Filmin başrollerinde Cem Yılmaz, Ozan Güven, Seda Bakan, Zafer Algöz ve Özkan Uğur yer almaktadır. Film, 5 Ocak 2018'de vizyona girdi. Peki, Arif V 216 nerede çekildi? Hangi il ve ilçede çekildi? Arif V 216 film çekimleri nerede yapıldı? İşte bilgiler...
Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın beğenilen filmi 'Arif V 216'nın çekimleri genel olarak Çerkezköy'de yapılmıştır. Bunun dışında bazı sahneleri, Sirkeci, Büyükada, Yeniköy, Çerkezköy, Ümraniye ve Beykoz gibi ilçelerde çekilmiştir.
G.O.R.A.dan Dünya'ya dönen Arif, sakin bir hayat sürmektedir. Robot 216, beklenmedik bir anda Dünya'ya gelir ve Arif'e insan gibi yaşamak, gülmek ve âşık olmak istediğini söyler. Mahalle sakinleri uzaylı istemedikleri bir anda Arif ve 216, bir kaza sonucu zaman makinesiyle 1969 yılına gider.
Cem Yılmaz - Arif Işık/Erşan Kuneri
Ozan Güven - 216/Barış Manço
Seda Bakan - 232/Doktor Alev/Pembe Şeker
Zafer Algöz - Besim Toker
Özkan Uğur - Garavel
Özge Özberk - Ceku
Kerem Alışık - Ömer
Ediz Hun - Kendisi
Farah Zeynep Abdullah - Ajda Pekkan
Mustafa Sandal - Mıstık
Mert Fırat - Sadri Alışık
Can Yılmaz - Eryetiş
Çağlar Çorumlu - Zeki Müren
Ahu Yağtu - Pervin Toker
Maria Anastasiyeva - Filiz Akın (ses. Jeyan Mahfi Tözüm)
Murat Arkın - Cüneyt Arkın
Şükrü Özyıldız - Ayhan Işık
Beyti Engin - Robot Dönerci