Arif V 216 konusu nedir, oyuncuları kimler? Arif V 216 filmi ne zaman çıktı? Filmdeki Arif, Erşan, Besim, Garavel, Ceku, Ömer, Pervin kimdir?

Bugün Star TV'de Arif V 216 filmi ekranlara gelecek. Film başlamadan önce izleyiciler film hakkında detayları merak etti. Arif V 216 filminin konusu ve oyuncu kadrosu merak edildi. Peki, Arif V 216 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Arif V 216 filmi ne zaman çıktı? Filmdeki Arif, Erşan, Besim, Garavel, Ceku, Ömer, Pervin kimdir? İşte detaylar...

Her bayramda olduğu gibi bu bayram günlerinde de televizyonlarda yerli ve yabancı filmler ekrana gelmektedir. Bugün Star TV'de Arif V 216 filmi yayınlanacak. Peki, Arif V 216 oyuncuları kimlerdir? Arif V 216 filminin konusu nedir? Arif V 216 filmi hangi yıl yapımı? İşte ayrıntılar...

ARİF V 216 HANGİ YIL YAPIMI?

Arif V 216, yönetmenliğini Kıvanç Baruönü'nün yaptığı ve senaryosunu Cem Yılmaz'ın yazdığı Türk komedi filmi. Filmin başrollerinde Cem Yılmaz, Ozan Güven, Seda Bakan, Zafer Algöz ve Özkan Uğur yer almaktadır. Film, 5 Ocak 2018'de vizyona girdi.

ARİF V 216 KONUSU NE?

G.O.R.A.dan Dünya'ya dönen Arif, sakin bir hayat sürmektedir. Robot 216, beklenmedik bir anda Dünya'ya gelir ve Arif'e insan gibi yaşamak, gülmek ve âşık olmak istediğini söyler. Mahalle sakinleri uzaylı istemedikleri bir anda Arif ve 216, bir kaza sonucu zaman makinesiyle 1969 yılına gider.

ARİF V 216 OYUNCULARI KİMLERDİR?

Cem Yılmaz - Arif Işık/Erşan Kuneri

Ozan Güven - 216/Barış Manço

Seda Bakan - 232/Doktor Alev/Pembe Şeker

Zafer Algöz - Besim Toker

Özkan Uğur - Garavel

Özge Özberk - Ceku

Kerem Alışık - Ömer

Ediz Hun - Kendisi

Farah Zeynep Abdullah - Ajda Pekkan

Mustafa Sandal - Mıstık

Mert Fırat - Sadri Alışık

Can Yılmaz - Eryetiş

Çağlar Çorumlu - Zeki Müren

Ahu Yağtu - Pervin Toker

Maria Anastasiyeva - Filiz Akın (ses. Jeyan Mahfi Tözüm)

Murat Arkın - Cüneyt Arkın

Şükrü Özyıldız - Ayhan Işık

Beyti Engin - Robot Dönerci