Arif Keskin kimdir, kaç yaşında, nereli? Arif Keskin biyografisi nedir, uzmanlık alanları neler?

HALK TV'de hafta içi her gün yayınlanan, tartışma programının bugünkü konuğu Arif Keskin oldu. Politika ve siyaset konularında açıklamalarda bulunan Arif Keskin seyirciler tarafından araştırılıyor. HALK TV canlı yayın konukları kimler? Sorusu gündeme geliyor. Bugün HALK TV Konuğu olan Arif Keskin kimdir, kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Arif Keskin hakkında "Arif Keskin biyografisi nedir, uzmanlık alanları neler?" Sorusu gündeme geldi. İşte Arif Keskin'in biyografisi…

"Arif Keskin kimdir, kaç yaşında, nereli?" Araştırılan konular arasında yer alıyor. HALK TV'de yayınlanan tartışma programının bugünkü konuğu Arif Keskin oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunanArif Keskin kimdir, kaç yaşında, nereli? Arif Keskin biyografisi nedir, uzmanlık alanları neler? Merak konusu oldu. Detaylar haberimizdedir…

ARİF KESKİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Ortadoğu bölgesi, özellikle de İran üzerine çalışmalarıyla bilinen Arif Keskin, Güney Azerbaycan'ın Muğan ilçesinde doğdu. 1993 yılında Tebriz Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi bölümünde tamamladı. Keskin, 1999'dan itibaren ASAM (Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi) gibi yerli ve yabancı düşünce kuruluşlarında Ortadoğu uzmanı olarak görev yaptı. Gazete ve dergilerde makaleleri yayınlandı. Keskin, çalışmalarına ve haber kanallarında bölgeyle ilgili olayları ve gelişmeleri yorumlamaya devam ediyor.

ARİF KESKİN BİYOGRAFİSİ NEDİR, UZMANLIK ALANLARI NELER?

ortadoğu uzmanı, araştırmacı. iran azerbaycanı'nda dünyaya geldi. tebriz'de sosyoloji lisansını tamamladıktan sonra ankara üniversitesi siyasal bilgiler fakültesi'nde siyaset bilimi eğitimi aldı. asam, türksam, 21. yüzyıl türkiye enstitüsü ve orsam gibi düşünce kuruluşlarında iran ve orta doğu uzmanı olarak görev yaptı.