Kahramanmaraş'ta ve 10 ilde yaşanan depremlerin ardından Elazığ'ın ilçeleri merak edildi. Depremde etkilenen Arıcak ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ve hangi ile bağlı olduğu merak ediliyor. Peki, Arıcak nerede? Arıcak ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Arıcak ilçesi hangi ile bağlı?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Elazığ'da da birçok yerde deprem hissedildi. Elazığ'ın Arıcak ilçesi merak edildi. Peki, Arıcak nerede? Arıcak ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Arıcak ilçesi hangi ile bağlı? İşte detaylar haberimizde...

ARICAK NEREDE?

Arıcak, Elazığ ilinin bir ilçesidir.

Nüfus: 14.302

Rakım: 1.080 m (3.540 ft)

ARICAK İLÇESİNİN NÜFUSU NEDİR?

Elazığ'da yer alan Arıcak ilçesinin nüfusu 14.302'dir.

ARICAK HANGİ İLE BAĞLI?

Arıcak ilçesi , Doğu Anadolu Bölgesi'nde Elazığ iline bağlı bir ilçedir. Toplamda 16 köy, 2 tane beldesi mevcuttur. Kuzeyinde Toroslar silsilesine bağlı Akdağlar uzanır. Güneyden Diyarbakır, doğuda ise Bingöl ile komşu olan ilçede karasal iklim hakimdir. Bitki örtüsü meşedir.

Eski tarihlerdeki adı Merivan, Karabegan iken 1960'lı yıllardan sonra ise Arıcak olarak değiştirilmiştir. 1987 yılında ilçe yapılmıştır.