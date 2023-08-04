Venezuela'nın güzellik yarışmasında taç giyerek ülkesini gururla temsil edecek olan 26 yaşındaki başarılı modeli Ariana Viera, Florida'da trafik kazası geçirdi. Peki, Ariana Viera kimdir? Venezuela Güzellik Kraliçesi seçilen Ariana Viera neden öldü?

Dominik'te düzenlenecek 2023 Dünya Latin Amerika Güzellik Yarışması için hazırlıklar yapan Ariana Viera, Florida'da geçirdiği korkunç bir kazada hayatını kaybetti. Peki, Ariana Viera kimdir? Venezuela Güzellik Kraliçesi seçilen Ariana Viera neden öldü?

ARİANA VİERA KİMDİR?

Ariana Viera, 3 Ocak 1997'de annesi Vivian Ochoa ve babası Vicente Viera'nın çocuğu olarak Venezuela'da dünyaya geldi. Kaynaklar, Ariana'nın hayatının ilk yıllarını kendi ülkesinde geçirdiğini ancak daha sonra ailesiyle birlikte Amerika'ya taşındığını söylüyor. Amerika'ya geldikten sonra Viera modelliğe karşı bir sevgi geliştirdi ve model olmaya karar verdi. Hayallerine rağmen akademik çalışmalarına gereken önemi verdi ve mezuniyetini başarıyla tamamladı.

Ariana Viera Florida'da yaşayan Venezuelalı Real State ajanı, model ve Full House Cleaning Service'in CEO'suydu. 14 Temmuz 2023'te bir trafik kazasında ölümcül şekilde yaralandıktan sonra trajik bir şekilde hayatını kaybetti. Kazanın kesin nedeni resmi olarak açıklanmamış olsa da, Viera'nın annesi kızının yorgunluk yaşadığını ve araç kullanırken istemeden uyuya kaldığını açıkladı.

VENEZUELA GÜZELLİK KRALİÇESİ SEÇİLEN ARIANA VIERA NEDEN ÖLDÜ?

Kazanın kesin nedeni resmi olarak açıklanmamış olsa da, Viera'nın annesi kızının yorgunluk yaşadığını ve araç kullanırken istemeden uyuya kaldığını açıkladı. Olay 13 Temmuz'da Viera'nın araç kullanırken uyukladığı ve ardından Orlando'daki Lake Nona'da bir kamyonla çarpıştığı sırada meydana geldi. Ne yazık ki ölümü, kendi cenazesi için hazırladığı dokunaklı videoyu kaydettikten sadece iki ay sonra gerçekleşmiştir.

Viera'nın Ekim ayında Dominik Cumhuriyeti'nde düzenlenecek olan Miss Latin America of the World 2023 yarışmasında Venezüella'yı temsil etmesi planlanıyordu."