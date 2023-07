Ariana Grande evli mi? Ariana Grande boşandı mı, eşi kim? merak ediliyor. Kariyeri boyunca 2 Grammy ödülü, bir Brit Award, 2 Billboard Müzik ödülü, 3 Amerikan Müzik ödülü 9 MTV Video Müzik ödülü ve 27 Guinness Dünya Rekoru dahil olmak üzere birçok ödül alan Ariana Grande hakkında merak edilenler arasında Ariana Grande evli mi? Ariana Grande boşandı mı, eşi kim? soruları yer aldı. İşte Ariana Grande'nin özel hayatına dair merak edilenler...

ARİANA GRANDE EVLİ Mİ?

Ariana Grande, 2021 yılında emlakçı olan Dalton Gomez ile evlendi. Montecino'daki evinde yapılan sade düğün ile dünya evine giren ikili magazin dünyasında dikkatleri üzerine çekmişti.

ARİANA GRANDE KİMDİR?

Ariana Grande-Butera (d. 26 Haziran 1993), 2 Grammy Ödülü sahibi Amerikan & İtalyan şarkıcı, söz yazarı, iş insanı ve aktris. Boca Raton, Florida'da doğdu. Çoğu kişisel deneyimlere dayanan müziği, medyanın yoğun ilgisine konuk olurken, dört oktavlık vokali eleştirel beğeni topladı. Kariyeri boyunca 2 Grammy ödülü, bir Brit Award, 2 Billboard Müzik ödülü, 3 Amerikan Müzik ödülü 9 MTV Video Müzik ödülü ve 27 Guinness Dünya Rekoru dahil olmak üzere birçok ödül aldı. Kariyerine 2008'de Broadway müzikalinde başladı ve Nickelodeon sitcom'u Victorious (2010–2013) ve daha sonra da yan dizisi Sam & Cat'deki (2013–2014) Cat Valentine rolüyle ünlendi. Müzik kariyerine olan ilgisi artınca Victorious dizi müzikleri için birkaç şarkı kaydetti. YouTube'a yüklediği şarkı cover'larını fark eden Republic Records ile 2011'de anlaşma imzaladı. Çıkış albümü Yours Truly 3 Eylül 2013'te piyasaya sürüldü. 1950'lerin doo-wop etkili pop ve R&B tarzı albümü ABD Billboard 200 listesine 1 numaradan giriş yaptı ve "The Way" adlı parçası Billboard Hot 100 listesinde ilk 10 şarkı arasına girerek Grande'ye listenin ilk girişini yaşattı.

Grande'nin ikinci stüdyo albümü olan My Everything (2014), pop-R&B tarzını devam ettirerek EDM elementlerini kullandı. İlk stüdyo albümü gibi ikinci albümü de Billboard 200 listesine zirveden giriş yaptı, albümdeki 4 single'ı da ABD listelerinde ilk 10 arasına girmeyi başardı. Bunlar "Problem", "Break Free", "Bang Bang" ve "Love Me Harder" oldu. Üçüncü stüdyo albümü Dangerous Woman (2016) da ABD'de listelere 1 numaradan giriş yaptı ve Grande, Birleşik Krallık da dahil olmak üzere ardışık 3 eyalette listelere zirveden giriş yapan şarkıcı unvanını elde etti. "Side to Side" dahil bu albümdeki single'ları ilk 5 arasına girdi. Dördüncü stüdyo albümü Sweetener (2018) ve beşinci stüdyo albümü thank u, next (2019) içeriklerinde trap elementleri eşliğinde karakteristik pop-R&B tonlarına devam etti. İki albüm de birçok ülkede listelere bir numaradan giriş yaparak eleştirmenler tarafından övüldü. Dördüncü stüdyo albümü Sweetener'dan "no tears left to cry" dahil 3 single'ı dünya çapında büyük başarı elde etti. 2019 yılının şubat ayında çıkardığı thank u, next albümü, 62. Grammy Ödülleri'nde Yılın Albümü Grammy Ödülü ve En İyi Pop Vokal Albümü kategorilerine aday gösterildi, birçok streaming servisinde dinlenme rekorları kırdı. Bu albümde "thank u, next", "7 rings" ve "break up with your girlfriend, i'm bored" adlı üç single'ı Billboard Hot 100 listesinde ilk 3 numaraya yerleşti ve tarihte bunu başaran tek solo sanatçı oldu, aynı zamanda UK Singles Chart listesinde de kendi rekorunu kırdı. Ek olarak ilk 5 albümünün çıkış single'ları ABD listelerinde ilk 10 arasına giren tek sanatçı oldu.

Grande, 2 Grammy ödülü, 1 Brit ödülü, 2 Billboard Müzik ödülü, 3 Amerikan Müzik ödülü, 8 Guinness Dünya Rekorları ödülü dahil birçok ödül aldı ve birçok dalda aday gösterildi. 5 stüdyo albümü de RIAA tarafından platin plak ile ödüllendirildi. Solo sanatçı olarak streaming servislerinde birinci oldu, YouTube, Spotify ve Apple Music gibi platformlarda 50 milyarı aşkın dinlenme yakaladı. Spotify ve Apple Music'te en çok takip edilen kadın sanatçı olurken en çok dinlenen kadın sanatçı unvanını da kazandı. Etkili bir figür olarak sosyal medyada feminizm konusunu savundu ve LGBT destekçisi oldu. Grande'nin Instagram hesabı, 2019 yılının Şubat ayında en çok takip edilen kadın hesabı oldu. Forbes dergisi, Grande'yi 2019 yılında en çok kazanan ünlüler arasında listeledi. Time dergisi Grande'ye 2016 ve 2019 yıllarında dünyayı etkileyen 100 insan listesinde yer verdi. Billboard dergisi, Grande'yi 2018 yılında Yılın Kadını seçti ve ayrıca 2010'ların en başarılı kadını ilan etti.

9 Eylül 2021'de kendi kozmetik markası olan R.E.M Beauty'i (tamamı küçük harflerle stilize edilmiştir) duyurdu. Şu anda Grande'ye ait olan R.E.M Beauty 2021 yılında kurulan Amerikan bir makyaj markasıdır. Markanın makyaj serisi, "Ultraviolet" başlıklı ilk bölümüyle 12 Kasım 2021'de piyasaya sürüldü. Makyaj markası, adını Grande'nin Sweetener albümündeki en sevdiği parça olan "R.E.M" parçasından almaktadır.