2 Grammy Ödülü sahibi Amerikan & İtalyan şarkıcı, söz yazarı, iş insanı ve aktrist olan Ariana Grande'nin özel hayatı da sevenleri tarafından merak ediliyor. Son günlerde ise Ariana Grande boşanıyor mu, neden? Dalton Gomez ile Ariana Grande boşandı mı? soruları gündeme geldi.

Dünyaca ünlü şarkıcı Ariana Grande'nin ile 2 yıl önce nikah masasına oturduğu Dalton Gomez ile boşanıp boşanmadığı sevenlerinin merak konusu oldu. Son günlerde gündem olan konu ile ilişkin Ariana Grande boşanıyor mu, neden? Dalton Gomez ile Ariana Grande boşandı mı? soruları araştırıldı.

ARİANA GRANDE BOŞANIYOR MU?

Dünyaca ünlü şarkıcı Ariana Grande ile 2 yıl önce nikah masasına oturduğu Dalton Gomez boşanma kararı aldı. Çift, uzlaşma farklılıklarını gerekçe göstererek boşanma davası açtı.

Ocak ayından beri Wicked filminin çekimleri için eşinden ayrı yaşayan Ariana Grande'nin uzun süredir evlilik yüzüğünü takmaması da dikkat çekmişti. İş temposundan dolayı birbirine zaman ayıramayan ikili, evliliklerinde sorun yaşamaya başlayınca ayrılık kararı aldı. Çift, dün sessiz sedasız boşanma davası açtı. Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak CNN'e, şarkıcının boşanma nedeni olarak "uzlaşmaz farklılıkları" gösterdiğini söyledi.

SADE BİR TÖRENLE EVLENMİŞLERDİ

Ariana Grande ve Dalton Gomez, 2021 yılında 20 kişinin katıldığı bir törenle nikah masasına oturmuştu. Grande düğünde Vera Wang imzalı sırt dekolteli bir özel tasarım gelinlik tercih etmişti.