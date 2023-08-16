Arı Maya 2: Bal Oyunları seslendirenler kim?
Gündem Haberleri
Arı Maya: Bal Oyunları, Noel Cleary, Sergio Delfino ve Alexs Stadermann tarafından yönetilen 2018 bilgisayar animasyonlu komedi macera filmidir. Peki, Arı Maya 2: Bal Oyunları seslendirenler kim?
Almanya'da 1 Nisan 2018'de sinemalarda gösterime giren film, dünya çapında 10,8 milyon dolar hasılat yaptı. Maya the Bee: The Golden Orb adlı devam filmi 7 Ocak 2021'de yayınlandı. Arı Maya 2: Bal Oyunları seslendirenler kim?
Almanya'da 1 Nisan 2018'de sinemalarda gösterime giren film, dünya çapında 10,8 milyon dolar hasılat yaptı. Maya the Bee: The Golden Orb adlı devam filmi 7 Ocak 2021'de yayınlandı.
Alman çocuk kitabı Arı Maya'nın Maceraları'ndaki karakterlere yakın bir şekilde dayanan film, 2014 yapımı Arı Maya filminin devamı niteliğindedir ve orijinal seslendirme ekibinin başrollerini yeniden canlandırmaktadır.
Coco Jack Gillies: Maja
Linda Ngo: Violet
Jan Delay: Willi
Andrea Sawatzki: Kaiserin von Summtropolis
Uwe Ochsenknecht: Graf Alfons von Bienenstich der Dritte
Richard Roxburgh: Flip
Justine Clarke: Queen
Cam Ralph: Bedford
Jordan Hare: Spinder
Sam Haft: Drago
Tess Meyer: Sandra
Arı Maya. Dilara Kürküt
Dash: Can Kürküt, Ziya KürküT, Ahmet Taar