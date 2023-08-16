Arı Maya 2: Bal Oyunları seslendirenler kim?

Arı Maya: Bal Oyunları, Noel Cleary, Sergio Delfino ve Alexs Stadermann tarafından yönetilen 2018 bilgisayar animasyonlu komedi macera filmidir. Peki, Arı Maya 2: Bal Oyunları seslendirenler kim?