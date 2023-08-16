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Arı Maya 2: Bal Oyunları seslendirenler kim?

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Arı Maya: Bal Oyunları, Noel Cleary, Sergio Delfino ve Alexs Stadermann tarafından yönetilen 2018 bilgisayar animasyonlu komedi macera filmidir. Peki, Arı Maya 2: Bal Oyunları seslendirenler kim?

Almanya'da 1 Nisan 2018'de sinemalarda gösterime giren film, dünya çapında 10,8 milyon dolar hasılat yaptı. Maya the Bee: The Golden Orb adlı devam filmi 7 Ocak 2021'de yayınlandı. Arı Maya 2: Bal Oyunları seslendirenler kim?

Almanya'da 1 Nisan 2018'de sinemalarda gösterime giren film, dünya çapında 10,8 milyon dolar hasılat yaptı. Maya the Bee: The Golden Orb adlı devam filmi 7 Ocak 2021'de yayınlandı.

Alman çocuk kitabı Arı Maya'nın Maceraları'ndaki karakterlere yakın bir şekilde dayanan film, 2014 yapımı Arı Maya filminin devamı niteliğindedir ve orijinal seslendirme ekibinin başrollerini yeniden canlandırmaktadır.

Coco Jack Gillies: Maja

Linda Ngo: Violet

Jan Delay: Willi

Andrea Sawatzki: Kaiserin von Summtropolis

Uwe Ochsenknecht: Graf Alfons von Bienenstich der Dritte

Richard Roxburgh: Flip

Justine Clarke: Queen

Cam Ralph: Bedford

Jordan Hare: Spinder

Sam Haft: Drago

Tess Meyer: Sandra

Arı Maya. Dilara Kürküt

Dash: Can Kürküt, Ziya KürküT, Ahmet Taar

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Arı Maya Gündem Haberler

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