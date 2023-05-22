Arı kovanı üreticileri siparişleri yetiştirmek için mesai yapıyor Yağışlar arıcıları, arıcılar da kovancıları coşturdu Marangoz Erten: "10 kamyon malı pırasa doğrar gibi doğruyorum" Türkiye'nin en kaliteli bal üretiminin yapıldığı illerinden olan Aydın'da bahar yağmurları arıcıların,...

Arı kovanı üreticileri siparişleri yetiştirmek için mesai yapıyor

Yağışlar arıcıları, arıcılar da kovancıları coşturdu

Marangoz Erten: "10 kamyon malı pırasa doğrar gibi doğruyorum"

AYDIN - Türkiye'nin en kaliteli bal üretiminin yapıldığı illerinden olan Aydın'da bahar yağmurları arıcıların, sezona hazırlanan arıcılar da kovan üretimi yapan imalatçıların yüzünü güldürdü. Aydın'ın Karpuzlu ilçesi Koğuk Mahallesi'nde arı kovanı imalatı yapan 78 yaşındaki Muhammet Erten, işlerin yoğunluğundan bahsederek, "Yıllık dört beş bin adet kovan üretiyoruz. Tanesini 500-600 liraya mal ediyoruz. 10 kamyon malı pırasa doğrar gibi doğruyorum, hepsi de elimden geçiyor. Çok şükür işlerimiz de iyi" diye konuştu.

Bu yıl kış yağışlarının ortalamanın altında kalması nedeniyle kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya kalan Aydın'da 12 Mart'tan sonra başlayan yağışlar yüzleri güldürüyor. Mart ayına kurak giren Aydın ilinde 12 Mart'tan sonra yaklaşık 20 günde 85,9 kilogram yağış düştü. Uzun yılar ortalamasına göre 69,9 kilo yağış alan Aydın'a Mart 2023'te metrekareye 15 kilogram fazla yağış düşerken, Nisan ayı içerisinde de metrekareye ortalama 60 kilogram yağış düştü. Uzun yıllar ortalamasına göre Nisan ayı içerisinde metrekareye 48,8 kilogram yağış alan Aydın'da Nisan ayında metrekareye fazla yağan yaklaşık 10.2 kilogramlık yağış hem toprağın tavda kalmasını hem de barajların su seviyesinin yükselmesini sağlarken, arıcıların da sevindirdi.

Binlerce çeşit çiçek arılara hizmet eden zengin floraya sahip yaylalarda, yağmurların ardından hava sıcaklığının artması ile birlikte zengin bitki örtüsü oluştu. Bereketli bir sezon beklentisi ile hazırlıklarını sürdüren arıcılar, arılıklarını bakımdan geçirmeye devam ediyor. Kovanlarının bakım ve onarımını yapan arıcılar, yeni kovan talepleri ile kovan imalatçılarına mesai yaptırıyor.

"10 kamyon malı pırasa doğrar gibi doğruyorum"

Aydın'ın Karpuzlu ilçesi Koğuk Mahallesi'nde arı kovanı imalatı yapan 78 yaşındaki Muhammet Erten, "55 senedir bu işi yapıyorum. Önceleri marangozluk yapıyordum ama son yıllarda artık sadece arı kovanı üretiyorum. Marangozluk yaptığım dönemde hep sahil kesimlerine işler yaptım. Bu kovanlar kendi Ege Bölgemiz başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanına dağılıyor. Burada benim gibi marangozluk ya da arı kovanı yapan birçok esnaf var. Hepsi de benim yanımda çalışan çıraklar, kalfalar. Benim yanımdan ayrılmalar. Bu iş resmen bir hastalık. Bende çalışma hastalığı var, çalışmazsam kendimi rahatsız hissediyorum. Yıllık dört beş bin adet kovan üretiyoruz. Tanesini 500-600 liraya mal ediyoruz. 10 kamyon malı pırasa doğrar gibi doğruyorum, hepsi de elimden geçiyor. Çok şükür işlerimiz de iyi" dedi.

"Kovan siparişlerini yetiştirmek için çaba gösteriyoruz"

Kovan imalathanesinde çalışan Üzeyir İlkinci siparişleri yetiştirmek için gece gündüz mesai yaptıklarını ifade ederek, "Yağışların yoğun olması nedeniyle arı kovanına da talep çoğaldı. Siparişlerimizi yetiştirmek için gece gündüz mesai yapıyoruz" diye konuşurken, Alaattin Erten ise, "Yağışlar hem arıcıların hem de bizim yüzümüzü güldürdü. Arıcılardan yoğun talep var. Çok şükür güzel sipariş aldık ve onları da yetiştirmek için elimizden geldiğince çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullanarak son zamanlarda yağan yağışların arıcıları, arıcılardan gelen kovan taleplerinin de kendilerini sevindirdiğini kaydetti.