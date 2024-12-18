Türkiye'nin kreatif endüstrisinin öncü isimlerinden, Dream Design Factory'nin (dDf) kurucu ortağı ve İstanbul Tasarım Haftası'nın (Istanbul Design Week) direktörü mimar Arhan Kayar,geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.Arhan Kayar neden öldü? Mimar Arhan Kayar kimdir?

ARHAN KAYAR NEDEN ÖLDÜ?

Türkiye'nin kreatif endüstrisinin ileri gelen ismi mimar, tasarımcı, girişimci ve iş insanı Arhan Kayar, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

MİMAR ARHAN KAYAR KİMDİR?

Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun olan Arhan Kayar, dDf kurucları arasında yer aldı ve İstanbul Tasarım Haftası'nın direktörlüğünü üstlendi. Ankara doğumlu mimar, bağımsız bir kentsel sanatçı olarak başladığı sanat kariyerinde mimarlığının katkısıyla tasarımcı, girişimci ve iş insanı olarak önemli projelere imza attı. Bu projeler arasında İstanbul, Paris, Tokyo, New York, Milano gibi şehirlerde ulusal ve uluslararası etkinlikler için yaptığı tasarımlar vardı. Expo Pekin Türk Pavyonu (2019) ve Expo Astana Türk Pavyonu'nun (2017) proje liderliğinin yanı sıra Expo Dubai 2020 Belarus Pavyonu'nun mimarı ve kreatif direktörü olarak görev yaptı. Kayar, son olarak İstanbul Modern'in Gala Modern gecesinin organizasyonunu üstlenmişti.