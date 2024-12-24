Aret Sahakyan kimdir? MasterChef Aret Şef kaç yaşında, kökeni ne, aslen nereli?

Bu akşam MasterChef programına konuk olacak olan ünlü şef Aret Sahakyan, programın jüri üyesi Somer Sivrioğlu tarafından övgüyle anıldı. Sivrioğlu, Sahakyan'ı 'şeflerin şefi' olarak nitelendirdi ve stüdyoya davet etti. Sahakyan'ın programda neler yapacağı ise merak konusu oldu. Aret Sahakyan kimdir? Aret Sahakyan kaç yaşında, aslen nereli?

ARET SAHAKYAN KİMDİR?

Bodrum'da restoranı bulunan ünlü şef Aret Sahakyan, michelin yıldızını almaya hak kazanan nadir şefler arasında gösterilir. Aret Sahakyan, 1977 yılında lise eğitimini tamamladıktan sonra kariyer hedeflerini gerçekleştirmek için Amerika'ya gitti.

Aret Sahakyan 1977 yılında liseyi bitirdikten sonra üniversite eğitimi için Amerika'ya gitti. Washington'da işletme okuduğu esnada İstanbul'dan gelen Sahir Erozan'la tanıştı. Aret, okul bittikten sonra babasının restoranı olan İtalyan bir kızla evlenir ve orada çalışma hayatına adım atar. İlk olarak çırak olarak başladığı bu yolculukta Usta unvanını alır.

Sahir Erozan'ın teklifiyle iki yıl kadar Cities'de çalıştı. Daha sonra Culinary Instutete of America'da kurslara katıldı. Ardından Francesco Ricchi, Jean- Louis Palladin gibi Michelin yıldızlı şeflerle beraber çalışma şansı yakaladı. Aret Sahakyan'ın şu an Maça Kızı adlı restoranda Exc.Chef olarak görevini sürdürüyor.

Aret Sahakyan, Türk mutfağını uluslararası platformda tanıtma ve modernize etme konusundaki çalışmalarıyla tanınan, deneyimli ve yenilikçi bir şeftir.