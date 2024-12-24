Üye Girişi
Haberler
Erdoğan'dan Netanyahu'ya 'Suriye' uyarısı: Mecbur kalacak
Netanyahu, Erdoğan'ın bu uyarısını dikkate alsa iyi olur
Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu
Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu
Almanya'dan Türkiye'ye skandal PKK/YPG çağrısı: Operasyon DAEŞ'e alan açar
Almanya'dan Türkiye'ye skandal "PKK" çağrısı! Açık açık tehdit ettiler
Noel pazarı saldırganının vasiyeti aracından çıktı
Noel pazarı saldırganının vasiyeti aracından çıktı

Aret Sahakyan kimdir? MasterChef Aret Şef kaç yaşında, kökeni ne, aslen nereli?

Aret Sahakyan kimdir? MasterChef Aret Şef kaç yaşında, kökeni ne, aslen nereli?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bu akşam MasterChef'e konuk olacak olan şef Aret Sahakyan, Somer Sivrioğlu tarafından övgüyle anıldı. Somer Sivrioğlu, Aret Sahakyan'ı 'şeflerin şefi' olarak tanıttı ve stüdyoya davet etti. Peki, Aret Sahakyan kimdir? Aret Sahakyan kaç yaşında, aslen nereli?

Bu akşam MasterChef programına konuk olacak olan ünlü şef Aret Sahakyan, programın jüri üyesi Somer Sivrioğlu tarafından övgüyle anıldı. Sivrioğlu, Sahakyan'ı 'şeflerin şefi' olarak nitelendirdi ve stüdyoya davet etti. Sahakyan'ın programda neler yapacağı ise merak konusu oldu. Aret Sahakyan kimdir? Aret Sahakyan kaç yaşında, aslen nereli?

ARET SAHAKYAN KİMDİR?

Bodrum'da restoranı bulunan ünlü şef Aret Sahakyan, michelin yıldızını almaya hak kazanan nadir şefler arasında gösterilir. Aret Sahakyan, 1977 yılında lise eğitimini tamamladıktan sonra kariyer hedeflerini gerçekleştirmek için Amerika'ya gitti.

Aret Sahakyan 1977 yılında liseyi bitirdikten sonra üniversite eğitimi için Amerika'ya gitti. Washington'da işletme okuduğu esnada İstanbul'dan gelen Sahir Erozan'la tanıştı. Aret, okul bittikten sonra babasının restoranı olan İtalyan bir kızla evlenir ve orada çalışma hayatına adım atar. İlk olarak çırak olarak başladığı bu yolculukta Usta unvanını alır.

Sahir Erozan'ın teklifiyle iki yıl kadar Cities'de çalıştı. Daha sonra Culinary Instutete of America'da kurslara katıldı. Ardından Francesco Ricchi, Jean- Louis Palladin gibi Michelin yıldızlı şeflerle beraber çalışma şansı yakaladı. Aret Sahakyan'ın şu an Maça Kızı adlı restoranda Exc.Chef olarak görevini sürdürüyor.

Aret Sahakyan, Türk mutfağını uluslararası platformda tanıtma ve modernize etme konusundaki çalışmalarıyla tanınan, deneyimli ve yenilikçi bir şeftir.

MasterChef Türkiye'de birazdan! #MasterChefTürkiye #MasterChef #ACUNMEDYA #TV8 @Danilo_Zanna @chefyalcinkaya @SomerSivrioglu pic.twitter.com/Ffgsyk87E6

— MasterChef Türkiye (@TvMasterchef) December 23, 2024
Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Yasak aşk yaşadığı Süper Lig yıldızının başını yaktı
img

Kıyıda korkunç anlar: Köpekbalığı, timsahı parçaladı
img

Almanya'dan Türkiye'ye skandal "PKK" çağrısı! Açık açık tehdit ettiler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Psikolojim bozuk diye not bırakıp intihar etti
Ardında not bırakıp canına kıydı! Oğluyla ilgili kahreden detay
Fenerbahçe'den Süper Lig maçları biter bitmez flaş açıklama: Derhal yabancı hakem istiyoruz
Fenerbahçe'den Süper Lig maçları biter bitmez flaş açıklama
Yer: Bartın! Hamile sevgilisinin eve erkek aldığını öğrendi, sonrası daha enteresan
Hamile sevgilisinin eve erkek aldığını öğrendi, sonrası daha enteresan
Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen din kültürü öğretmeni
Sosyal medyayı ikiye bölen din kültürü öğretmeni
Gümrük çalışanlarına operasyon! Aralarında müdürlerin de olduğu 91 kişi tutuklandı
Müdürler dahil 91 kişi tutuklandı! Yapılan vurgunun haddi hesabı yok
Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? Son cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde büyük sürpriz
Son cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde büyük sürprizler var

Son Dakika Haberleri

24 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Meram, Ereğli, Akşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bingöl okullar tatil mi? 24 Kasım Salı Bingöl'de okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Adana elektrik kesintisi! 24 Aralık Çukurova, Sarıçam, Ceyhan elektrik kesintisi ne zaman biter? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 24 Aralık Bornova, Karşıyaka, Konak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Serkan Güzelçoban kimdir? MasterChef Serkan Güzelçoban nereli kaç yaşında, restoranı nerede? Gaziantep elektrik kesintisi! 24 Aralık Nizip, İslahiye, Nurdağı elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 24 Aralık Nilüfer, İnegöl, Gemlik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 24 Aralık Alanya, Manavgat, Konyaaltı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 24 Aralık Kartal, Esenler, Beşiktaş elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi! 24 Aralık Turgutlu, Şehzadeler, Salihli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Samet Akaydın - Gönül Dağı Asuman sevgili mi (Hazal Çağlar)?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.