Aret Kamar kimdir? Aret Kamar kaç yaşında, nereli? Aret Kamar biyografisi nedir?

Kadın hastalıkları ve doğum hekimliği yanında, kısırlık ve tüp bebek alanında, ekibiyle beraber çalışmalar yürütmekte ve sosyal bir yara olan kısırlık konusunda insanlara yardımcı olmaya çalışıyor. Peki, Aret Kamar kimdir? Aret Kamar kaç yaşında, nereli? Aret Kamar hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ARET KAMAR KİMDİR?

Aret Kamar, 1967 yılında İstanbul'da doğdu. İlköğremini Esayan Lisesinde bitirdikten sonra, orta ve liseye Özel Pangaltı Lisesinde devam etti. 1983-1984 öğretim yılında liseyi birincilikle bitirdi. Üniversite sınavlarında, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesine girmeye hak kazandı. 1984 yılında üniversiteye başladı. 1989 yılında üniversite bittikten sonra, Tıpta Uzmanlık Sınavını kazanarak, Taksim İlkyardım Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde, ihtisas yapmak üzere, asistan doktor olarak çalışmaya başladı. (7 Ocak 1990)

1995 yılı başında, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı oldu. Mecburi hizmet için kura çekerek, Denizli Buldan Devlet hastanesinde 30 Ağustos 1995' te göreve başladı. Göreve başladıktan 3 yıl sonra 1998' de hastane başhekimi olarak atandı. 7 yıl kadar da başhekimlik yaptı. Asistanlığı ve uzman doktorluğu süresince, endoskopi (kapalı ameliyatlar) ve infertilite (kısırlık) ile ilgilendim.

Asistanlığı sırasında, o zamanlarda daha tüm dünyada yeni uygulama alanı bulan, bugün ise güncel teşhis yöntemleri arasına giren, sonohisterografi ve histereskopi konularında çalıştı. Kısırlık tedavisinde yeni bir ilaç alternatifi olan aromataz inhibitörleri ile ilgili çalışmalar ve yayınlar yaptı. Denizli'deki görevi esnasında 2003 yılında, 6 ay süreyle Ege Üniversitesi Tüp bebek Merkezinde çalışarak tüp bebek sertifikası aldı. 2005 yılında devlet memuriyetinden istifa etti. İstifa ettikten sonra İstanbul Gümüşsuyu/Taksim'de İstanbul Tüp bebek ve Kadın Sağlığı Merkezini kurdu. 2006 yılı başında, merkezi bakanlık tarafından ruhsatlandırıldı. Halen kadın hastalıkları ve doğum hekimliği yanında, kısırlık ve tüp bebek alanında, ekibiyle beraber çalışmalar yürütmekte ve sosyal bir yara olan kısırlık konusunda insanlara yardımcı olmaya çalışmakta.

Evli ve iki kızı var.

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